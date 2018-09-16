"Меняем город вместе": золотая осень - на снимках Павла Сидорова

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-16T15:21:20+03:00

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Проект "Меняем город вместе" набирает оборты, с каждым днем все шире становится круг участников будущей народной выставки. Сегодня "КП в Коми" публикует фотографии сыктывкарского фотохудожника Павла Сидорова. На снимках мастера - самые яркие краски осени на улицах Сыктывкара.

На снимках Павла Сидорова запечатлены самые уютные уголки СыктывкараФото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

Редакция "Комсомольской правды в Коми" принимает письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте", наши сотрудники готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29

Как прекрасен Сыктывкар с высоты птичьего полетаФото: Предоставлено героем публикации