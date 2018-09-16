Сам виноват: рабочего, которому на буровой упала на голову труба, признали виновным в происшествии

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-16T16:00:59+03:00

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В Усинске завершено расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего еще 14 августа в работником одного из нефтесервисных предприятий: рабочий получил удар по голове насосно-компрессорной трубой. Причины происшествия выясняла Госинспекция труда в Коми.

Оператор по подземному ремонту скважин не закрыл и не зафиксировал захват элеватора рукояткой, что привело к выпадению насосно-компрессорной трубы из элеватора.

В результате при выполнении операции по подъёму погружного насоса на НКТ рабочий получил удар по голове насосно-компрессорной трубой, выпавшей из элеватора трубного ЭТА-60 БН. От гибели оператора спасло то, что в момент несчастного случая он находился в каске. Тем не менее, в результате инцидента он получил тяжёлую травму тела и был госпитализирован.

Причиной несчастного случая явилось нарушение пострадавшим технологического процесса и требований охраны труда: он находился в небезопасной зоне производства работ в неположенное время. К такому выводу пришли специалисты региональной трудинспекции. Об этом сообщает паблик "Усинск.Новости".