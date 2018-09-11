2018-09-11T11:38:15+03:00
Общество

Ученые развеяли слух о найденном под Сыктывкаром яйце динозавра

Специалисты Института геологии рассказали "КП в Коми" подробности "открытия"
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Вчера в Институт геологии КНЦ Уро РАН принесли необычную находку. Экскаваторщик Юрий, который работал в карьере Граддор под Сыктывкаром, откопал шарообразный предмет. Мужчина решил, что это может оказаться яйцом динозавра и отнес находку ученым. Однако Юрия ждало разочарование.

- Сейчас объект изучают, но мы уже можем сказать, что это не яйцо динозавра, а простая карбонатная конкреция с включенными в нее ракушками и мелкими камнями, - рассказали в Институте Геологии. – Это, конечно, не «открытие года», но подобные находки все равно цены, мы их оставляем у себя.

Специалисты также отметили, что к ним часто приносят подобные находки. Чаще всего это оказываются не сенсационные открытия, но иногда попадаются и интересные экземпляры.

- В этом году нам принесли древний плод растения. К сожалению, не могу точно вспомнить его название. Часто приносят метеориты, которые в 99% случаев ими не являются. Иногда даже просят деньги за свои находки, думая, что они представляют огромную ценность. Еще иногда получаем зубы мамонтов, части бивней, - уточнили геологи.

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