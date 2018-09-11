В Минсельхозе рассказали, от чего зависит судьба "кукурузного эксперимента" в Коми

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-11T14:02:54+03:00

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Год назад в республике начался любопытный эксперимент. В начале посевного сезона на полях рядом с картошкой, капустой, репой появилась теплолюбивая кукуруза. Из-за капризов погоды в прошлом году эксперимент не удался, однако в этом году произошло дежавю.

В начале лета царицей полей засеяли участки трех предприятий в Коми. Так, кукуруза появилась на 10 гектарах КФЦ «Южное» в Прилузском районе. Специалисты посеяли ее в ранние сроки, в конце мая, однако именно этот месяц в республике выдался холодным и сырым, поэтому посевы были изреженные. В итоге убранная культура полностью пошла на силос.

Еще 10 гектаров посеяли в Пажге. Однако здесь произвести посадки в ранние сроки не получилось, так как работники не успели подготовить почву. Кукурузу удалось посадить только в июне и за два месяца получить зеленую массу для силоса.

Третьей точкой продолжающегося эксперимента стала Государственная сортоиспытательная станция Визинги. Там также попробовали посеять ранний гибрид, но снова получилась зеленая масса. Сейчас в Визинге только начали образовываться початки, а урожай уже нужно убирать.

- Кукуруза - это культура, которая требует большого количества тепла и менее засухоустойчивая, чем тот же подсолнечник. Она выращивается для производства зерна и зеленой массы на силос. Конечно, было бы хорошо получить еще и початки, в том числе и на силос, потому что это повышает питательность этого корма, но у нас это не всегда возможно из-за погодных условий. Республика Коми входит в зону рискованного земледелия, так что мы ограничены теплом, поэтому кукуруза у нас не так хорошо растет. Правда, сельхозтоваропроизводители пытаются попробовать скороспелые гибриды, - подчеркнула начальник отдела растениеводства Минсельхоза Татьяна Ортякова.

Специалисты уже второй год мечтают о кукурузных початках в Коми, но подчеркивают, что пока этого достичь не удается. Урожаем по прежнему можно считать только зеленую массу, которая идет на силос.

- Будем ли мы сажать кукурузу на следующий год зависит от сельхозтоваропроизводителей. Сейчас они сделают выводу по урожаю нынешнему. Возможно, будут пробовать, все ведь хотят получить высокую урожайность кормовых культур, но это зависит от плодородия почвы. Кукурузу и дальше можно выращивать для получения силоса, - заключила Татьяна Ортякова.

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