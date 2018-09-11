В Воркуте известные тренеры обеспокоены перспективами ведущей школы плавания

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-11T16:19:37+03:00

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В Воркуте известная тренерская династия Шаляпиных бьет тревогу в связи с неопределенными перспективами спортивного комплекса «Цементник». Все спортивные школы уже приступили к активной работе с детьми, а в бассейне поселка Цемзаводской даже нет отопления. На фоне первых заморозков отсутствие тепла в батареях может негативно отразиться на общем состоянии здания. Но это только полбеды, тренеров волнует другое: будущее школы плавания.

В бассейне спорткомплекса «Цементник» уже многие годы действует легендарная спортшкола. На этих 25 метрах воды учились плавать и впоследствии оттачивали технику стилей именитые спортсмены: чемпионка мира Анастасия Иваненко, двукратный бронзовый призер Олимпиады Аркадий Вятчанин, призер чемпионатов мира и Европы Анатолий Поляков, победитель этапов Кубка мира и чемпион России Илья Воловник. Благодаря работе тренерской семьи Шаляпиных «Цементник» стал настоящей кузницей высококлассных спортивных кадров, где была поставлена на поток подготовка пловцов, способных представлять республику и страну на престижных стартах.

Сейчас деятельность известной школы плавания оказалась под большим вопросом.

- Здание списали с баланса города и передали воинской части (Воинская часть 97692), но у начальника части до сих пор нет документов о праве собственности, - описала ситуацию тренер Надежда Шаляпина. - Спорткомплекс до сих пор стоит без отопления, а вчера в Воркуте шел снег. Если до октября не дадут тепло, то здание постепенно начнет разрушаться.

В Воркуте полным ходом идет оптимизация, которая коснулась спортшколы «Олимпиец», действовавшей в «Цементнике». В качестве альтернативы тренерам предоставили дорожки в новом спортивно-культурном комплексе «Арктика» и в бассейне поселка Воргашор.

- Бассейн «Арктика» не способен предоставить необходимое время для групп спортивного совершенствования, пловцы должны тренироваться по 5-6 часов в день, то есть по 2-3 часа утром и вечером. Пока нам для вечерних тренировок выделяют только 1,5 часа и предоставляют только две дорожки. А у меня в группе занимаются 80 человек, - аргументировала свое несогласие с оптимизацией Надежда Шаляпина.

Бассейн в Воргашоре по своим параметрам не годится для профессиональной подготовки пловцов, его длина составляет всего 23 метра, а ширина позволяет «нарезать» только три дорожки.

- Меня серьезно волнует будущее нашей школы. Те условия, которые нам предлагают, не подходят для тренировки пловцов. И, конечно же, будет очень жаль потерять тренажерный зал, который был оборудован на деньги родителей, - отмечает Людмила Шаляпина, заслуженный тренер России.

К слову, Людмила Шаляпина является свекровью Надежде Шаляпиной. Сын Людмилы Федоровны Денис Шаляпин в свое время воспитал Анастасию Иваненко. Семья Шаляпиных проживает в поселке Цемзаводской и поездки в Воркуту в «Арктику», а уж тем более в Воргашор сильно бьют по карману спортивных специалистов.

- Личного транспорта у меня нет, а наш поселок расположен в 30 километрах от Воркуты, а до Воргашора придется проехать от города еще 25 километров. И так каждый день! - заявила «КП в Коми» Людмила Шаляпина.

По словам Людмилы Федоровны, пока спортивный комплекс «Цементник» не передан в собственность Министерства обороны России. Когда это произойдет — неизвестно. И пока не понятно, есть ли у руководства воинской части заинтересованность в существовании спортивной школы на базе «Цементника».