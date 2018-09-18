"Меняем город вместе": Мария Лапина училась снимать на пленочном "Зените"

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-18T10:20:36+03:00

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Ширится круг участников волонтерского проекта "Меняем город вместе". Сегодня "КП в Коми" знакомит читателей с сыктывкарской фотолюбительницей Марией Лапиной. Свои первые снимки Мария сделала еще на пленочном "Зените", раритетная камера до сих пор хранится у нее дома. Фотография - это хобби, которое стало неотъемлемой частью жизни нашей героини.

Можно бесконечно долго смотреть на умиротворяющее и неспешное течение Вычегды.Фото: Предоставлено героем публикации

- Я очень уважаю этот вид искусства, он удивительно сочетает в себе нашу реальность с безграничными возможностями творческого самовыражения, - рассказала о себе "КП в Коми" Мария Лапина. - Я нигде не училась фотоделу. Если честно, думаю, что иногда в любительских снимках творчества больше, чем во многих профессиональных. Очень многое зависит от умения видеть кадр.

Из всех фотожанров Мария Лапина предпочитает пейзажи, ведь в них неповторимые композиции выстраивает сама природа.

- Меня вдохновляют самые разные вещи: осенний лист в луже, краски неба, цветные огни вечерних дорог. А если взгляд падает на что-то необычное (пусть даже это дыра в заборе), то сразу же хочется это сфотографировать. Ну а если присмотреться, вдохновение практически на каждом шагу, просто для того, чтобы его поймать, нужно вообще не расставаться с фотоаппаратом, - призналась Мария Лапина.

Для будущей народной фотовыставки Мария прислала пейзажи, запечатленные в окрестностях Сыктывкара: берег Вычегды, осенние аллеи и извилистые лесные тропинки.

Осень осыпает золотом аллеи СыктывкараФото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

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