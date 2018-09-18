2018-09-18T11:42:14+03:00
Общество

В Усинске вызволенные из заколоченной будки 11 щенков ищут хозяев

Пока собачки адаптируются к условиям приюта для бездомных животных
Алиса КОЗЛОВА
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Щенков заколотили в будке и подбросили ко входу в приют для бездомных собакЩенков заколотили в будке и подбросили ко входу в приют для бездомных собакФото: СОЦСЕТИ
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История с щенками, которых заперли в будке и подросили в усинский приют для бездомных собак, вызвала массу откликов. Читали "КП в Коми" до сих пор оставляют гневные комментарии под публикацией на сайте и в наших группах в соцсетях.

Напомним, на днях в Усинске местному приюту для бездомных собак подбросили будку, в которой были закрыты 11 щенков. Деревянная конструкция могла стать могилой для собачек, ведь их владелец заколотил вход и оставил животных без еды. Собак вызволили через крышу, отвентив шуруповером болты, крепившие металлическую кровлю будки. Публикация нашла отклики в сердцах людей.

"Каждый день читаешь про зверства, издевательства над бедными животными! Когда надоест издеваться над котиками и собачками, видимо возьмутся за людей ! Мы живем в очень страшном мире,где чужая боль не вызывает сострадания!" - такой эмоциональный комментарий оставила под материалом Наталья из Свердловской области.

Ее поддержала Ольга из Красноярского Края.

"Живодеры - жалкие ущербные существа, способные вымещать свою ущербность только на тех, кто не может им ответить. По-хорошему, на компост таких пускать надо. Хоть пользу какую-то принесут," - считает читательница.

Некий Гость из Новоросийска лаконично резюмирует: "Сколько всякой двуногой мерзлоты!"

Заколоченная будка могла стать могилой для 11 щенков Фото: СОЦСЕТИ

Заколоченная будка могла стать могилой для 11 щенковФото: СОЦСЕТИ

В связи со столь высоким интересом к судьбе щенков "КП в Коми" решила выяснить, как проходит их адаптация к условиям приюта.

- Щенки быстро привыкли к новым условиям проживания. Их уже осмотрели ветеринары, девочек готовят к стерилизации, а кобелей к кастрации. Мы очень надеемся, что собаки обретут хозяев и просим жителей Усинска прийти и забрать себе любого щенка из выводка, - с такой просьбой обратился к читателям "КП в Коми" Александр Богатырев, руководитель усинского приюта для бездомных животных.

На сегодняшний день в приюте ждут хозяет около 100 собак. Ежемесячно одного или двух питомцев удается пристроить в добрые руки.

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