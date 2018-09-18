Надежда Шаляпина о ситуации с бассейном "Цементник": "Скоро помещение замерзнет, мы его потерям навсегда!"

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-18T13:46:58+03:00

Спортивный комплекс "Цементник" до сих пор не обрел законных владельцев и стоит закрытым и без отопления. Фото: предоставлено администрацией Воркуты

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Спортивный комплекс "Цементник" до сих пор закрыт, здание стоит без отопления и эта ситуация очень беспокоит представителей известной спортивной династии Шаляпиных. Воркутинский тренер по плаванию Надежда Шаляпина рассказала "КП в Коми", как обстоят дела на сегодняшний день.

Напомним, по решению городских власть предержащих спортобъект передали местной войсковой части 34575, то есть в собственность министерства обороны России.

- Военные не получили документы о праве собственности на объект. Здание стоит без отопления, скоро помещение замерзнет, и мы его потеряем навсегда, - выразила свои опасения Надежда Шаляпина. - В этом спорткомплексе заинтересованы не только тренеры, но и весь поселок Северный.

В "Цементнике" на протяжении многих лет действовала кузница пловцов высокого класса. Фото: группа "Бассейн пос.Цемзаводской" в соцсети "Вконтакте"В "Цементнике" на протяжении многих лет действовала кузница пловцов высокого класса.

Пока тренерская семья не может в полной мере начать работать с юными пловцами, ведь на сегодняшний день открыт только один воркутинский бассейн в поселке Воргашор. Но эта спортбаза не в состоянии вместить всех учеников Шаляпиных, а тем более, проводить профессиональную подготовку спортсменов. Ведь размеры бассейна в Воргашоре не соответствуют стандартным параметрам. Более того, Воргашор расположен далеко от поселка Северный.

- Каждое утро я на личном автомобиле вожу в бассейн учеников старшего возраста, мне помогают родители, они также подвозят своих детей на своем транспорте. А для вечерних тренировок нам выделяют микроавтобус. Но так долго продолжаться не может! - возмущается Надежда Шаляпина.

Так выглядит спортивный комплекс сегодня. Хочется верить, что военные приведут его в порядок.

Со следующей недели власти города обещают открыть бассейн в новом спорткомплексе "Арктика". Но там для подопечных Шаляпиных обещают выделить только две дорожки.

Городские власти разъяснили проблемную ситуацию со спорткомплексом "Цементник". По мнению руководства Воркуты, в последние годы бассейн заполнялся только на половину. Свои выводы они подкрепили статистикой. Так, численность пловцов ДЮСШ "Олимпиец" в 2016-17 учебном году составляла 227 человек, в 2017-18 учебном году - 263 человека, а в нынешнем учебном году набралось только 58 спортсменов. Именно поэтому было принято решение произвести оптимизацию спортобъектов и передать "Цементник" в федеральную собственность.

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