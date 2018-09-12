Юрий Болобонов на деле Шабаршиной: "Лично меня Чернов никогда не курировал"

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-12T17:26:05+03:00

Елена Шабаршина подозревается в регулярном получении взяток от Алексея Чернова. Суммарный размер взятки составил 6 млн 680 тысяч рублей. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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На суде по делу о взятке Елене Шабаршиной свидетели вновь разъясняли тонкости избирательного права. Сегодня в Сыктывкарском городском суде на процессе против экс-председателя Избиркома РК дал показания Юрий Болобонов, возглавлявший Территориальную избирательную комиссию Сыктывкара с 2009 по 2011 годы.

Вопросы касались деятельности ТИКа столицы Коми и взаимодействия региональной комиссии с территориальными. Свидетель, отвечая на вопросы фигурантки, подробно объяснил, что ТИК является органом коллегиальным, поэтому он, как его председатель, не имел права самостоятельно принимать решения. Председатель ТИКа не подчиняется председателю Избиркома Коми.

- Территориальные комиссии представляют из себя систему независимых органов, они не имеют прямого подчинения Избиркому Коми. Вышестоящий орган мог осуществлять контроль только по вопросам организации процесса голосования, не более того, - пояснил Юрий Болобонов.

Выслушав свидетеля, подозреваемая перевела тему в новую плоскость.

- Вы знаете, кто такой Чернов и что входило в круг его обязанностей? - задала вопрос Елена Шабаршина.

- Алексей Леонидович занимал должности заместителя и первого заместителя главы Коми. Насколько я знаю, он проводил мониторинг общественно-политической ситуации в регионе, - прозвучал ответ от свидетеля.

- Были ли у Чернова доверенные лица? - поинтересовалась фигурантка.

- А он куда-то выдвигался? - Болобонов был явно удивлен и тут же объяснил свой вопрос. - Доверенные лица могут быть только у кандидатов или партий, участвующих в выборах.

- Мог ли Чернов курировать ход выборов? - продолжала выяснять Елена Шабаршина.

- Термин "курирование" вообще отсутствует в избирательном законодательстве. Лично меня Чернов никогда не курировал, - объяснил свидетель.

Фигуранта, явно довольная ответами, продолжала следовать избранной линии защиты и поинтересовалась, поступали ли звонки в ТИК Сыктывкара накануне выборов и в день голосования.

- Люди звонили очень часто. Многие спрашивали адрес своего избирательного участка, были звонки от людей, недовольных кандидатами, - заявил Юрий Болобонов.

В ходе допроса свидетель вспомнил, как на одних выборах представитель коммунистической партии заявил, что кандидат Цветкова не пройдет. Но именно Цветкова набрала необходимое для победы число голосов.

- Околокулуарные истории всегда присутствовали на выборах, - иронично заметил свидетель.

В конце допроса обвиняемая подняла тему "того самого подвала", где по версии следствия корректировались итоги голосования.

- В ночь подсчета голосов представители "Справедливой России" пришли к нам в ТИК и попросили показать им все наши помещения, в том числе и подвал. Я им не препятствовал. Они все проверили и никаких нарушений не нашли, - рассказал свидетель.

На этом допрос свиделетя был закончен.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взяткодателем следствие считает Алексея Чернова, фигуранта "дела Гайзера". Взамен Шабаришна передавала Чернову данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах, предварительных итогах голосования и не только. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.