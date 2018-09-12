Латышская диссидентка, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, отбывала срок в Воркуте

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-12T17:24:41+03:00

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В этом году на Нобелевскую премию мира будет претендовать лыташская диссидентка Лидия Доронина-Ласмане. Об этом сообщила председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Инессе Лайзане. Заявку на получение премии в Нобелевский комитет подготовила писательница Нора Икстена.

Впервые Лидия Ласмане была арестована в 1946 году за "преступные связи с бандой и ее поддержку" — помогала укрывать отряд боровшихся с советской властью партизан. Отбывала срок на Восточном Урале, где в Воркуте познакомилась со своим будущим мужем Михаилом Дорониным.

Фото из Латвийского архива

После смерти Иосифа Сталина Лидия, ставшая на тот момент Дорониной, в 1960 году вернулась в Латвию. Спустя 10 лет, в августе 1970 года, была арестована повторно — "за распространение намеренно ложных измышлений, дискредитирующих советский государственный и общественный строй". На этот раз была осуждена на 2 года и отбывала наказание в Латвии.

В заявке Нобелевскому комитету о выдвижении Ласмане-Дорониной кандидатом на премию мира сказано, что в Европе, как и во всем мире, наконец стали осознавать масштабы коммунистического террора и геноцида, в результате которых были загублены тысячи жизней и сломаны судьбы людей.

В заявлении комитету цитируются слова самой диссидентки: «Выросла со своей страной, ее духом. Я не могла принять оккупацию, это было против всей моей сущности. У этой державной власти не было никаких прав нас завоевать».

В этом году 320 человек со всего мира будут претендовать на звание нобелевского лауреата. Победитель будет объявлен 5 октября.