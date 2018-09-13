2018-09-13T10:39:49+03:00
Общество

В двух шагах от больничной палаты – спорт и здоровье

На территории ДРБ для маленьких пациентов установили два тренажерных комплекса
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Теперь в хорошую погоду малыши и подростки могут поднять настроение и позаниматься физкультурой на спортивных снарядахТеперь в хорошую погоду малыши и подростки могут поднять настроение и позаниматься физкультурой на спортивных снарядахФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре рядом с корпусом Детской республиканской клинической больницы появились тренажеры. Теперь в хорошую погоду малыши и подростки могут поднять настроение и позаниматься физкультурой на спортивных снарядах, которые установила компания «Т Плюс» в рамках проекта «Территория детства».

Начало работы двух тренажерных комплексов стало праздником для пациентов ДРБ:

- Для наших детей всегда актуальны прогулки на свежем воздухе. О такой площадке мы мечтали давно. Благодаря «Т Плюс» спорткомплекс теперь стал реальностью, - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Детская больница» Оксана Баянбаева.

Один из комплексов предназначен для ребят до 10 лет, второй – для подростков до 17 лет Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Один из комплексов предназначен для ребят до 10 лет, второй – для подростков до 17 летФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Компания «Т Плюс» установила два тренажерных комплекса на территории больницы в рамках проекта «Территория детства». Один из комплексов предназначен для ребят до 10 лет, второй – для подростков до 17 лет. Их подбирал врач лечебной физкультуры ДРБ, при этом внимательно изучив вопрос безопасности и соответствия необходимым требованиям.

- В ДРБ лечатся ребята со всей республики, многие приехали из дальних сел и деревень Коми. Важно, чтобы они могли отвлечься от своей болезни, прийти сюда и просто позаниматься, - отметил Игорь Кустышев, главный врач Республиканской детской клинической больницы.

Начало работы двух тренажерных комплексов стало праздником для пациентов ДРБ Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Начало работы двух тренажерных комплексов стало праздником для пациентов ДРБФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Клоун Витаминыч помог первым посетителям тренажерного комплекса почувствовать себя на площадке, как дома. С играми, шутками и песнями ребята осваивали новый спортивный объект. Некоторые малыши штурмовали тренажеры, даже несмотря на переломы рук или ног.

Жительница Эжвы Татьяна Зиновьева находится на лечении в больнице вместе с сыном Иваном уже три недели. Она призналась, что открытие площадки – приятный сюрприз для всех родителей:

-Тренажеры – это здорово! Теперь в больнице почти, как в санатории: полечились, а затем играть и заниматься на тренажерах на улицу. Настроение поднимается и у детей, и у родителей. Приятно смотреть, когда твой ребенок радуется. И даже если пойдет дождь, то можно спрятаться под навесом. Здесь все грамотно продумано, - считает мама маленького пациента.

Дословно

- Наша компания всегда готова участвовать в проектах, которые открывают новые возможности для детей. Скоро и в Инте в рамках «Территории детства» будет построена игровая площадка для ребят, - отметил заместитель директора Коми филиала Группы «Т Плюс» Алексей Старцев.

Открытие площадки Территория детства в ДРБ.6 сентября 2018, Сыктывкар, республиканская детская клиническая больница. Открытие спортивно-тренажерного комплекса "Территория детства с Т Плюс"

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