В Сыктывкаре ученика заставляют «добровольно» отказаться от изучения коми языка

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-13T12:49:02+03:00

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В Сыктывкаре ребенку, который выбрал изучение коми языка в школе, предложили или отказаться от этой идеи или перейти в другое образовательное учреждение. Мама ученика не согласилась с таким положением дел и сообщила о случае давления в Минобраз Коми. О нарушении прав, которые закреплены на федеральном уровне, рассказал правозащитник Игорь Сажин.

Историю, произошедшую в одной из школ Сыктывкара, известный в Коми общественник Игорь Сажин рассказал на своей странице в Facebook:

- Ребенок выбрал изучение коми языка в школе, его вызывают в администрацию школы и требуют отказаться от изучения, мол, нет возможности. Пошли родители в городской отдел образования, а там им говорят, что надо переходить в другую школу, где есть изучение коми языка, а с этой придется расстаться. Я понимаю, что администрация школы не может позволить тратить деньги на изучение коми языка одним человеком, но тогда бы и не обещали, а говорили, что в Сыктывкаре будет 2-3 специализированные школы, где будут изучать коми язык, а остальные будут изучать коми культуру или литературу. Нет, надо было врать, изображая, что никакого наступления на национальный язык региона не ведется, а потом выкручиваться, - отметил Игорь Валентинович.

По его словам, родители ребенка настроены решительно. Мама ученика подала жалобу в Минобраз Коми, намереваясь идти до конца в отстаивании прав. Пока она не готова общаться с журналистами, опасаясь, что в отношении ее ребенка в школе могут быть применены репрессивные меры.

Руководитель Сыктывкарского представительства МОД«Коми войтыр» Алексей Рассыхаев рассказал «Комсомольской правде в Коми», что в июне после специального анкетирования выяснилось, что детей, которые хотели бы изучать коми как родной, в Сыктывкаре около 240 человек. Через пару месяцев от этого числа осталось лишь 129 детей. По словам Рассыхаева, случай давления на ученика, который озучил правозащитник Игорь Сажин, далеко не единичный. Правда, не все сыктывкарцы готовы решительно отстаивать права. В большинстве случаев, конфликт заканчивается в кабинете директора, когда папы или мамы соглашаются с доводами отказаться от изучения коми языка.

- Почему так произошло? Возможно, родители отказались под давлением, не стали спорить с руководством, потому что их детям надо дальше учится. Эту информацию подтверждают много источников. Но возможность изучать коми язык как родной закреплена законодательно. То, что на деле условия для изучения коми не предоставляют, - очень плохо. Мы советуем родителям защищать свои права. Но, к сожалению, я не слышал о том, чтобы они боролись до конца. Даже если один ребенок в классе выбирает коми язык, ему должны создавать условия для его изучения! Эта установка министерства образования, которую постоянно озвучивали, в том числе и на государственном уровне. Мой ребенок единственный в своей параллели, который изучает коми как родной, - отметил Алексей Николаевич.

Кстати, на заседании исполкома «Коми войтыр», где была озвучена информация о давлении, присутствовали сотрудники Минобраза в Коми. Они записывали, в каких школах «беседуют» с учениками, чтобы разобраться с ситуацией.