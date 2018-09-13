Сегодня утром в Сыктывкаре была гроза

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-13T14:24:35+03:00

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В Коми оказалась под влиянием обширного циклона, который принес в республику дожди, холодный ветер и низкое атмосферное давление.

Уже вчера по республике объявили штормовое предупреждение, связанное с усилением ветра и сильными дождями. За три дня - 12,13 и14 сентября - выпадет до половины месячной нормы осадков. Вчерашний уровень осадков составлял 15-16 мм. В самом эпицентре циклона, то есть в Сыктывкаре и его окрестностях, наблюдается пониженное атмосферное давление: 733 миллиметра ртутного столба - это это на 17 единиц ниже нормы. Перепады давления спровоцировали усиление ветра, к примеру, сегодняшним утром скорость ветра достигала 19 метров в секунду. Штормовые явления сопровождались грозами. Сегодня в 4 утра в аэропорту столицы Коми была зафиксирована гроза. Грозы прогнозируются в южных территориях Коми.

Уже завтра после обеда характер погоды улучшится. Циклон уйдет за Уральские горы и в центральных районах Коми установится ясная и комфортная погода. Ветер ослабнет, атмосферное давление поднимется до 750 миллиметров ртутного столба и даже выше на 1-2 единицы. В субботу в Сыктывкаре ожидается +13...+15 градусов, а воскресенье потеплеет до +19 градусов.