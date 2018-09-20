В Коми планируют ввести плату за въезд в заказники

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-20T17:18:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коми планируют ввести плату за посещение особо охраняемых территорий природы, нововведение коснется как юридических, так и физических лиц. Законопроект был представлен сегодня на сессии регионального парламента и утвержден народными избранниками в первом чтении.

В качестве обоснования инициативы в законопроекте приводится пример заказника "Белый". Местные жители и городские граждане нередко приезжают туда за грибами и ягодами, а последствия тихой охоты негативно отражаются на экосистеме лесных угодий. Люди оставляют после себя мусор, нарушают проходимость существующих грунтовых автодорог, наносят урон почвенному покрову. Чтобы смягчить и избежать нарушения экологического баланса, необходимо проводить регулярную очистку территории заказника от отходов, проводить ремонт лесных дорог и так далее. Введение платной пропускной системы в заказник позволит заработать деньги на восстановление экологического баланса, и даже больше: откроют возможности организовать работу контрольно-пропускных пунктов на границе "Белого".

Законопроект был принят без шума и лишних эмоций. Лишь депутат от "Единой России" Василий Смалий решил прокомментировать данную инициативу, назвав ее "выстраданной".

Если закон будет принят во втором чтении, то его действие распространиться на все особо охраняемые природные территории Коми: заказники, национальные и природные парки, памятники природы.