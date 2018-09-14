Свежий номер «КП-Авиа»: поиски Яг-Морта и город-призрак на Удоре

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-14T10:21:42+03:00

Кроме постоянных рубрик – уроков коми языка, рецептов национальной кухни, таинственных мифов, в журнале собрано все самое интересное о республике и ее жителях. Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

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На этой неделе вышел в свет 24-й номер журнала «КП-Авиа». Кроме постоянных рубрик – уроков коми языка, рецептов национальной кухни, таинственных мифов, мы постарались собрать все самое интересное о республике и ее жителях.

Героем этого номера стал сыктывкарский педиатр Денис Железов. Год назад популярность этого врача среди мам юных пациентов оказалась созвучна с государственной оценкой: он был признан лучшим педиатром года в Республике Коми. И все же Денис Железов признается, что главной наградой за свой труд считает улыбки и здоровье своих маленьких пациентов. «Мне интересно наблюдать, как они растут: вот он пухлый малыш – и уже голенастый подросток с проколотой бровью и дредами. А на деле все тот же Вовочка или Мишенька», - говорит он. Душевное и искреннее интервью с врачом-педиатром непременно заинтересует многих родителей республики.

Главным героем номера "КП-Авиа" стал сыктывкарский педиатр Денис ЖелезовФото: Предоставлено "Комсомолке"

Журнал позволит читателям прогуляться по Удоре и в буквальном смысле понять выражение «жизнь после людей». Речь идет о заброшенном городе-призраке Верхнемезенске – кусочке социалистического рая, который был возведен в 1979 году жителями Коми и болгарами-вахтовиками. Сейчас этот город на Удоре стремительно поглощает тайга, и все же его бывшие жители мечтают вернуться туда. Судьба Екатерины Тодоровой многие годы была связана с Верхнемезенском. Здесь она вышла замуж за приехавшего на лесозаготовки болгара, здесь родились их дети, отсюда в 1994 году, когда поселок прекратил свое существование, они уехали в Болгарию. И, несмотря на разруху в Верхнемезенске, Екатерину Тодорову тянет в этот город-призрак.

В этом номере читатели познакомятся с творцами мира из коми мифологии - Еном и Омолем.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Легенды о существовании Яг-Морта, как оказалось, имеют под собой научное объяснение. И это подтвердила экспедиция Международного центра гоминологии. Ученые из Москвы и жители Коми в июле этого года побывали в Чухломе. В этом местечке под Сыктывкаром фотоловушка зафиксировала существо, похожее на человека. По мнению экспертов, оно напоминает снежного человека. Верить в это или нет – решать читателю, а «КП-Авиа» представляет те доказательства, которые собали ученые во время экспедиции - это огромные следы, знаки в лесу и шерсть.

«КП-Авиа» с удовольствием делится с читателями секретами заготовки и ферментации копорского чая, или попросту иван-чая. Особенности приготовления чая из кипрея обычно бережно хранятся в тайне и передаются из поколения в поколение. Еще один полезный лайфхак от журнала – подсказки, как вернуть потерянный багаж авиапассажирам.

А специально для тех, кто в ближайшее время никуда не летит, мы подготовили электронную версию журнала. Где еще можно найти наш журнал? В кармашках пассажирских кресел в самолетах авиакомпании «Нордавиа», в фойе администрации Сыктывкара и Госсовета Коми, в министерствах и ведомствах, в спортивных объектах столицы Коми, гостиницах. Кстати, теперь «КП-Авиа» можно найти и в «Макси», стойка с журналами о Республике Коми украшает торговый центр.

Желаем вам приятно провести время с журналом «КП-Авиа». Оставайтесь с нами – на высоте!

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