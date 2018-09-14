После страшного ДТП под Сосногорском иномарка превратилась в груду металла

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-14T11:07:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу две аварии произошли в Сосногорском районе Коми. В первом случае столкнулись две иномарки, одна из которых после столкновения напоминает груду металла. Во втором ДТП ВАЗ съехал в кювет. Пока неизвестно, есть ли погибшие и пострадавшие в этих дорожных происшествиях. Очевидцы скидывают в соцсети страшные кадры покореженных авто.

Оба ДТП произошли ранним утром в пятницу, 14 сентября, недалеко от села Бутово. В первом случае, по предварительным данным, столкнулись «Daewoo Nexia» с иномаркой. В результате аварии на трассе скопилась пробка. Водители, попавшие в нее, не теряли время и снимали на видео страшные последствия ДТП. Одна из машин представляла собой груду металла.

В это же утро очевидцы зафиксировали другое ДТП: белый ВАЗ не справился с управлением, вылетел на обочину и перевернулся на крышу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Информация по пострадавшим в этих авариях пока уточняется.

Надо отметить, что участок трассы около села Бутово является одним из аварийноопасных в районе. Здесь за последние годы произошло не одно ДТП, в том числе и со смертельным исходом.