"Меняем город вместе" очарование коми села на фотографиях Надежды Немчиновой

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-21T14:41:05+03:00

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С каждым днем все больше участников присоединяются к проекту "Меняем город вместе". Сегодня в паблик "Комсомольская правда в Коми" в соцсети "Вконтакте" поступили фотографии Надежды Немчиновой. Для будущей народной выставки Надежда подготовила серию снимков, посвященных старинному коми селу Гловово ( Удорский район).

На берегу Мезени, на заднем плане виднеется главная достопримечательность Гловово фото виднеется Глотовская - Христорождественская церковь.Фото: Предоставлено героем публикации

- Я часто бываю в Глотово, очень люблю это село и его окрестности. Там царит какая-то особая атмосфера умиротворения и доброты, а места - просто удивительные. Мне нравиться любоваться местной природой: поля, леса и река Мезень - красивые уголки природы вдохновляют меня, - рассказала "КП в Коми" Надежда Немчинова.

Сельская дорога, схваченная первыми заморозкамиФото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

Редакция "Комсомольской правды в Коми" принимает письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте",наши сотрудники готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29

Героиня находит очарование в простой красоте сельской глубинкиФото: Предоставлено героем публикации