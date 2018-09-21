2018-09-21T14:41:05+03:00
Общество

"Меняем город вместе" очарование коми села на фотографиях Надежды Немчиновой

Редакция "КП в Коми" продолжает принимать фотографии для народной выставки
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Надежда Немчинова присоединилась к проекту "Меняем город вместе"Надежда Немчинова присоединилась к проекту "Меняем город вместе"Фото: Предоставлено героем публикации
Изменить размер текста:

С каждым днем все больше участников присоединяются к проекту "Меняем город вместе". Сегодня в паблик "Комсомольская правда в Коми" в соцсети "Вконтакте" поступили фотографии Надежды Немчиновой. Для будущей народной выставки Надежда подготовила серию снимков, посвященных старинному коми селу Гловово ( Удорский район).

На берегу Мезени, на заднем плане виднеется главная достопримечательность Гловово фото виднеется Глотовская - Христорождественская церковь. Фото: Предоставлено героем публикации

На берегу Мезени, на заднем плане виднеется главная достопримечательность Гловово фото виднеется Глотовская - Христорождественская церковь.Фото: Предоставлено героем публикации

- Я часто бываю в Глотово, очень люблю это село и его окрестности. Там царит какая-то особая атмосфера умиротворения и доброты, а места - просто удивительные. Мне нравиться любоваться местной природой: поля, леса и река Мезень - красивые уголки природы вдохновляют меня, - рассказала "КП в Коми" Надежда Немчинова.

Сельская дорога, схваченная первыми заморозками Фото: Предоставлено героем публикации

Сельская дорога, схваченная первыми заморозкамиФото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

Редакция "Комсомольской правды в Коми" принимает письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте",наши сотрудники готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29

Героиня находит очарование в простой красоте сельской глубинки Фото: Предоставлено героем публикации

Героиня находит очарование в простой красоте сельской глубинкиФото: Предоставлено героем публикации

В Удорском районе на реке Мезени есть берег под названием Мича чой Фото: Предоставлено героем публикации

В Удорском районе на реке Мезени есть берег под названием Мича чойФото: Предоставлено героем публикации

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет студенческое «Универвидение» с огромным призовым фондом
Баскетболистки сыктывкарской "Ники" сразятся за путевку в плей-офф Кубка России
Михаил Брагин покидает парламент с надеждой вернуться через два года
В Воркуте у гаражей нашли сумку с телом 8-летнего мальчика
Стал известен самый криминальный клуб Ухты
Художники России и Эстонии представят древнюю коми культуру в современном ключе
Полиция разберется в причинах смертельного ДТП в Сыктывкаре
В Сыктывкаре оправдали подпольного продавца «Виагры»
На Кубке России "Строитель" не оставил шансов казанскому "Динамо"
В Сыктывкаре мужчину ограбили из-за отказа поделиться зажигалкой
В Сыктывкаре подорожает проезд на одном из популярных маршрутов
В Сыктывкаре юные баскетболистки поспорят за призы турнира Республики Коми