Фигурист из Ухты Дмитрий Алиев успешно откатал программу Ильи Авербуха

СЕГОДНЯ 09:37 2018-09-16T09:48:17+03:00

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Фигурист Дмитрий Алиев открыл личный медальный зачет в новом сезоне. Уроженец Ухты занял второе место в итальянском турнире "Кубок Ломбардии". После произвольной программы, которую спортсмен откатал вчера, наш земляк поднялся с третьего места на второе. И по итогам выступления на соревнованиях стал обладателем серебряной медали.

Произвольную программу Дмитрию поставил известный фигурист и хореограф Илья Авербух. И это выступление спортсмен отработал чище, чем короткую программу, точно исполнив сложнейшие прыжки: сальхов в 4 оборота, тулуп в 4 оборота и тройной тулуп, четверной тулуп и тройной флип. Напомним, в короткой программе спортсмен не смог исполнить тулуп в четыре оборота.

Вчера судьи оценили выступление Дмитрия Алиева на 80,78 баллов, и это было второе местое после японца Шома Уно (83,75 баллов). Наш фигурист опередил своего соотечественника Андрея Лазуткина, который по итогам выступления набрал 76,23 баллов.

Таким образом, ухтинец занял второе место на турнире в Италии, набрав 250,55 очка. Он уступил ставшему победителем японцу Сёме Уно (276,20) и опередил занявшего третье место еще одного россиянина Андрея Лазукина (243,45).

Наставник Дмитрия Алиева тренер Евгений Рукавицын, комментируя выступление подопечного РИА Новости, назвал выступления спортсмена успешными для данного времени.

- В целом оцениваю соревнования для Дмитрия как успешные для данного времени (сезона). Из недочетов - не был выполнен четверной тулуп в короткой программе, была допущена тактическая ошибка в произвольной программе, были вопросы по вращениям, но в целом я результатом удовлетворен, - сказал Рукавицын.

Отвечая на вопрос о целесообразности дальнейшего усложнения программ, тренер заявил: "Сейчас прошли только несколько часов после выступления, анализ впереди. Но в любом случае три четверных в произвольной программе – хорошее начало и серьезная сложность. На данный момент этого должно хватить".

Напомним, уроженец Ухты Дмитрий Алиев является единственным выходцем из Коми, кому удалось достичь высоких результатов в фигурном катании. Спортсмен является обладателем брозовой медали юношеских Олимпийских игр-2016, победителем юношеских Олимпийских игр-2016 в командных соревнованиях. В 2018 году фигурист дебютировал на Олимпиаде в корейском Пхенчхане, где занял 7 место. Спортсмен живет в Санкт-Петербурге, тренируется под руководством Евгения Рукавицына