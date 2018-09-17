В 142 оздоровительных лагерях были зафиксированы аж 227 нарушений.В 142 оздоровительных лагерях были зафиксированы аж 227 нарушений.Фото: "КП" Архив
2018-09-17T11:12:34+03:00
Общество

В Коми в летних лагерях плохо мыли посуду и экономили на мясе и рыбе

Региональный Роспотребнадзор выявил 227 нарушений СанПиНа
Алиса КОЗЛОВА
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Управление Роспотребнадзора по Коми в течение летней оздоровительной кампании следило, как соблюдаются требования санитарного законодательства в детских оздоровительных лагерях. Проверялись как столовые в учреждениях, так и поставщики продуктов.

Контрольно-ревизионные мероприятия охватили 225 летних лагерей, в 142 учреждениях были зафиксированы 227 нарушений санитарного законодательства. Самые распространенные из них: несвоевременная уборка помещений, отступление от утвержденного меню и приготовления блюд, отклонение от правил обработки посуды. Были даже выявлены факты несоответствующей нормам массы порций мясных и рыбных блюд.

Также проверки коснулись 58 поставщиков продуктов, по итогам которых было возбуждено 58 дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 823 тысячи рублей.

За пошедшее лето в Коми действовали 476 летних оздоровительных лагерей, в которых отдохнули почти 25 тысяч детей.

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