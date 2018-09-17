2018-09-17T12:42:28+03:00
Общество

В рамках проекта «Может быть по-другому» «Комсомолка» организует бесплатную консультацию с адвокатом

Лиана Ветошкина готова проконсультировать всех желающих уже в эту субботу
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Бесплатная консультация с адвокатом от "КП в Коми"Бесплатная консультация с адвокатом от "КП в Коми"
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Издание "Комсомольская правда в Коми" запустила проект "Может быть по-другому", в рамках которого мы поможем нашим героям решить некоторые трудности в их жизни.

Как часто у вас возникает вопрос юридического характера, на который вы не может найти ответ, а помощники из Интернета вас только запутывают. Например, вы не знаете, как пользоваться маткапиталом или вас внезапно сняли с очереди на земельный участок. Как быть в такой ситуации, ведь в наше время помощь хорошего адвоката может влететь в копеечку, а результата можно и не дождаться.

Специально для людей, попавших в такую непростую ситуацию, «Комсомолка» организует встречу с адвокатом Лианой Ветошкиной. Мероприятие состоится уже в эту субботу. Время консультаций назначаются каждому индивидуально.

Все подробности вы можете узнать у корреспондента «Комсомольской правды в Коми» Ольги Соловей или по телефону 89222773022

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