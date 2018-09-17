«Спасибо, Рома, за концерт»: в Сыктывкаре выступила легендарная группа «Звери»

СЕГОДНЯ 12:49 2018-09-17T13:49:38+03:00

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16 сентября в Сыктывкаре выступила группа «Звери» с программой «Друзья по палате». Горожане приняли московских звезд на «ура». Об этом говорят многочисленные фотографии и видео, которые сыктывкарцы запостили в соцсети сразу после концерта. Девиз вчерашего вечера можно озвучить так: «Спасибо, Рома, за концерт». Публикуем снимки и ролики для тех, кто не смог побывать на выступлении топовых звезд российской сцены.

Главный герой вчерашнего вечера в столице Коми лидер группы «Звери» Роман Билык написал в своем Instagram: «Спасибо Сыктывкар! Молодцы, не отпускали нас».

Роме Зверю понравилась сыктывкарская публика

Александра Вячеславовна: «Прекрасное завершение рабочей недели».

leksa_25 video.Прекрасное завершение недели #звери #сыктывкар #концерт

Мария Машара: «Спасибо, Рома, спасибо «Звери». Незабываемый концерт. Непередаваемые эмоции».

Сыктывкарцы сделали сотник фотографий своего кумира

Наталия Миронова: «Чумовой концерт».

Зрители отмечали, что энергетика концерта зашкаливала

Наталья Рочева: «Мы сегодня немножко «озверели». «Звери» в Сыктывкаре».

В «Ренове» яблоку было негде упасть

Дарья Терентьева: «Канализации- цивилизации. Фабрика грез(с) Звери в Сыктывкаре».

Люди подпевали Роме Зверю, срывая голосовые связки

Анастасия Ермакова: «Видео с концерта группы «Звери» в Сыктывкаре».