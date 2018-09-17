Жизнь в Арктике развивает мозг, но повышает риск гипертензии

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-17T15:18:48+03:00

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Ученые экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" ("ПАРО") обсудили особенности адаптации человека к условиям Арктики, чтобы лучше понимать, как отразиться интенсивное освоение арктических территорий на коренном и пришлом населении.

Эксперты "ПАРО" пришли к выводу, что возможности современной науки позволяют сделать территорию Крайнего Севера приемлемыми для жизни и работы приезжих. Вопрос в другом: как миграция населения в арктическую зону отразиться на аборигенных народах и на тех, кто приедет покорять суровый край из других регионов России.

Участница обсуждения Анна Колпакова, аспирант Российского медицинского университета имени Пирогова, отметила, что население Арктики можно разделить на три группы, в каждой из которых можно выделить наиболее распространенные заболевания. Аборигенные народы отходят от традиционного образа жизни, привычной белковой диеты, заражаются от приезжающих инфекционными заболеваниями. Проблема заключается в том, что они редко обращаются к врачу и пытаются лечить привезенные заболевания при помощи нетрадиционной медицины. Работники вахт имеют проблемы с адаптацией к природным условиям Арктического региона, чаще подвержены депрессиям. Мигранты в нескольких поколениях уже больше приспособлены к жизни на Севере, так как к счастью, полученная адаптация передается из поколения в поколение.

Эксперт-психолог Ирина Несивкина выделила плюсы в жизни на Севере.

- В условиях холода люди стараются помогать друг другу, действуют в коллективе. Также суровый климат способствует выработке адреналина, вследствие чего постоянно развивается мозг и нейронная сеть, - отметила Ирина Несивкина.

Но есть и минусы, причем весьма существенные. Приезжим людям придется привыкать к режиму освещенности, длительной полярной ночи. Для пришлых граждан в ходе адаптации повышается риск гипертензии и сосудистых заболеваний. Для жизни в Арктике необходимо обладать высокой устойчивостью к холоду, крепким иммунитетов и способностью адаптироваться к смене дня и ночи.