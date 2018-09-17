В Сыктывкаре ищут женщину, которая ушла из дому в неизвестном направлении

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-17T18:31:59+03:00

Светлана Леонтьева оставила записку для своих близких, с просьбой не искать ее

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Сыктывкарка Ирина Леонтьева просит помощи в поисках своей мамы Светланы, которая вчера, 16 сентября, ушла из дому и до сих пор не вернулась.

Как написала Ирина на своей странице в "ВКонтакте", ее мама "оставила записку, что уходит и не вернется. Оставила телефон дома, паспорт нашли в городском автобусе в Сыктывкаре. Она написала, чтобы мы её не искали".

- Я прошу не беспокоиться обо мне и писать о том, как вы сочувствуете. Лучше поднимите голову, когда идете по улице и передавайте мне любую инфу. Самая большая помощь будет, если вы распространите информацию или поможете в поисках, - просит Ирина.

Приметы женщины: хромает, худощавое телосложение, рост около 165 см, 63 года, возможно, была одета в серый плащ, волосы ниже плеч, темные.

Если вам что-то известно о местонахождении Светланы Леонтьевой, просьба сообщить по телефону 89087158707.