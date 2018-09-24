Суд по делу Гайзера: редактор «БНК» открестился от денег Анатолия Родова

СЕГОДНЯ 17:01 2018-09-24T17:30:05+03:00

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На суде по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера допросили главного редактора информационного агентства «БНК» Алексея Лазарева. Он заявил, что в региональных СМИ не было цензуры, чиновники никак не влияли на редакционную политику.

Про «рабочие моменты»

По словам Лазарева, в начале 2000-х годов в Коми выходила газета «Мир Новостей», главным редактором которой работала Татьяна Рооп, и ему неизвестно, подчинялась ли она Марущаку или нет, тем более, что это было «абсолютно частное» издание.

О том, получало ли прибыль агентство «БНК» и как ее распределяло, Лазареву ничего не известно, потому что он не занимался этими вопросами. Сейчас соучредителем агентства является администрация главы Коми, и в законе о СМИ четко сказано, что учредитель не имеет права вмешиваться в редакционную политику. Взаимодействие между учредителем и редакцией при этом «происходит во всем мире». Речь, по словам Лазарева, не идет о каких-то приказах, но учредитель не может не общаться со своим коллективом, сообщает «7х7».

Свидетель пояснил, что и при Гайзере, и при Гапликове редакция общалась с учредителем по «рабочим моментам». По его словам, почти каждый день в работе нужны интервью с какими-то министрами или чиновниками. Лазарев, по его словам, постоянно пишет запросы, это обычная практика, и цензурой это называть нельзя. Марущак поинтересовался, цензурировал ли он лично что-то и злоупотреблял ли отношениями с Лазаревым.

— Павел Олегович, ты прекрасно меня знаешь, я ж сразу ругаться начинаю. Если бы факт злоупотребления был, наверное, я бы уволился, — ответил свидетель.

Лазарев, по его словам, хорошо знает «медийную поляну» в Коми и работал во многих изданиях — «Молодежь севера», «Зырянская жизнь», с 2006 года в «БНК», а затем в государственной газете «Республика». Фактов цензуры в республике он не знает.

Марущак, по словам свидетеля, не мог никого назначать, в том числе и руководителей СМИ, и у него не было полномочий для этого. Также чиновник не мог самостоятельно публиковать какие-то материалы или вносить в них изменения — доступ к администрированию сайта «БНК» после ухода Марущака перешел к Лазареву, а пароли поменяли.

Елена Мезенцева возглавляла государственное агентство «Комиинформ», и, на его взгляд, сложно говорить о том, была ли она зависима от Марущака или нет. На работу ее пригласили чиновники из республиканского Агентства по печати, СМИ и массовым коммуникациям.

«БНК», кроме прочего, освещало проблемы газеты «Красное знамя», и на этих публикациях настаивал сам Лазарев: когда газета перешла под управление московской структуры (совладельцем стал московский предприниматель Владимир Губарев), это было важное событие в жизни медиа республики. Лазарев лично брал комментарии у главного редактора газеты Евгения Горчакова. В целом освещение проблем газеты, по мнению Лазарева, было взвешенным, а закрытие газеты — заслуга самого издания.

Лазарев рассказал, что ему знаком Фонд поддержки инвестпроектов Коми, но чем он занимается, он почти не знает. Он пояснил, что узнал детали работы фонда, когда работал в газете «Республика», у которой до его прихода были какие-то взаимоотношения с этой организацией. По его словам, фонд через суд заблокировал счета газеты «Красное знамя» из-за долга в 800 тыс. руб. за аренду помещений, и ему потребовалась неделя, чтобы разблокировать их.

Дорогие расследования

Марущак поинтересовался, публиковали ли государственные СМИ расследования о возможных незаконных действиях руководства Коми. Лазарев ответил, что он с 1990-х годов не видел расследований в республиканских СМИ как жанра. По его мнению, проводить расследования дорого.

— Озадачивать журналиста только одной темой, давать ему денег, чтобы он встречался с людьми в ресторанах, ездил в командировки, где-то копал эту тему — это очень дорого. Где бы я ни работал, никогда не занимались расследованиями, не могли себе позволить этого, — объяснил Лазарев.

Марущак переформулировал вопрос и спросил, были ли государственные СМИ в оппозиции к губернатору до его прихода на работу в администрацию главы Коми. Свидетель ответил, что они по определению не могут быть оппозиционными, потому что они финансируются на деньги налогоплательщиков и кандидатуры туда подбираются с учетом государственной политики.

— Вы себе представляете, завтра «Вести 24» объявляют о своей оппозиционности? Я не представляю, — пофантазировал Лазарев.

Марущак, по словам Лазарева, также никогда не просил публиковать компрометирующие материалы про кого-либо, в том числе и про Юрия Бондаренко и Евгения Самойлова.

Почему закрылась «Молодежка»?

Лазарев рассказал, что не знал, как финансировалось «БНК», потому что не отвечал в издании за финансы, и объяснил, что все государственные СМИ в стране, в том числе Первый канал, получают госзаказ на размещение информации и статей, отчитываются за выполненные работы и получают за это деньги.

Марущак назвал несколько фамилий и организаций и спросил, известны ли ему они и были ли эти люди подконтрольны. Свидетель ответил, что ему это не известно. Отдельный вопрос касался бывшего начальника управления развития территорий администрации главы Коми Анатолия Родова (в своих показаниях Родов рассказал, как передавал деньги Лазареву). Свидетель очень удивился, что экс-чиновник говорил об этом:

— Никаких денежных средств он мне не передавал, — заявил Лазарев.

Позже Лазарев вспомнил, что один раз Родов оплачивал расходы на подготовку материала, для которого надо было съездить в командировку, но когда он вернулся, то поблагодарил его, отчитался по всем тратам и предоставил все кассовые чеки.

Также свидетель по просьбе Марущака рассказал, что газета «Молодежь Севера» закрылась из-за финансовых проблем, которые появились еще до того, как Лазарев пришел туда работать. Их не удалось решить, в том числе из-за кризиса на рекламном рынке, издание в одном из последних номеров рассказало об этом читателям. Эти проблемы, по словам Лазарева, были схожи с проблемами «Красного знамени», но на их закрытие повлиял, скорее, неумелый менеджмент.

Отдел «К»

Марущак спросил, изымал ли отдел «К» республиканского МВД технику в «БНК» и в других СМИ. Лазарев рассказал, что в редакцию внезапно пришли шесть человек, предъявили постановление на обыск и забрали компьютеры. По словам свидетеля, это произошло по заявлению издателя «7x7» и правозащитника Леонида Зильберга.

— Леонид Зильберг обиделся на какой-то комментарий на сайте от читателя в его отношении, — пояснил Лазарев и рассказал, что это создало проблемы и в какой-то момент работа «встала».

— За Леонидом Зильбергом стоял в этом случае Алексей Чернов? Он управлял МВД республики? — спросил Марущак.

— Нет, если бы я так думал, я бы вряд ли тогда пытался дозвониться до Алексея Леонидовича и как минимум понять, что происходит. У меня даже мысли в этом направлении не сработало, — ответил свидетель.

— Леонид Зильберг — это оппозиционный деятель в Республике Коми? — уточнил обвиняемый.

— Сложно сказать, оппозиционный или нет. Я его не считаю оппозиционным, действующая власть, наверное, считает, — ответил Лазарев.

Согласование текстов с чиновниками

О своем влиянии на Лазарева и прессу спросил и фигурант дела Гайзера, бывший заместитель главы Коми Алексей Чернов. Он попросил рассказать, была ли цензура с его стороны. Свидетель ответил отрицательно, но вспомнил случай, когда замглавы Коми в беседе спросил, не хочет ли он что-то сделать с комментариями читателей, а то «приличные люди скоро перестанут читать издание». Лазарев тогда ответил, что не будет закрывать комментарии.

Гособвинитель поинтересовался, просил ли Марущак перед публикацией показывать ему статьи, когда он работал в «БНК». Лазарев ответил, что, безусловно, просил, но это касалось только одного жанра — интервью. В законе о СМИ, по словам свидетеля, этот жанр оговаривается особо: если интервьюируемый просит показать ему интервью, то журналисты обязаны это сделать. Поэтому когда «БНК» брало интервью или комментарий у какого-то министра, то затем показывали до публикации, потому что это требование закона.

Прокурор переспросил, это были интервью с Марущаком, которые он просил показать, или нет. Свидетель ответил, что с обвиняемым интервью он не видел. Также свидетель не вспомнил, просил ли Марущак «придержать» какой-нибудь материал.

Что в говорил в показаниях прежде?

В показаниях Лазарева, которые зачитали, когда у сторон закончились вопросы, говорилось, что после перехода Марущака на работу из «БНК» в администрацию главы Коми они продолжили общаться и постоянно контактировали. Иногда перед публикацией чиновник просил почитать ту или иную статью о республиканской или муниципальной власти и просил «попридержать» тот или иной материал.

Свидетель попросил у суда дать ему возможность объяснить, что значит «попридержать». Он вспомнил, что после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» по всей стране начались проверки, и в Ижме закрыли детский сад, который располагался в старом купеческом доме. Люди вышли протестовать, и тогда Лазареву действительно звонил Марущак и просил не публиковать материал об этом до вечера, чтобы у властей было время разобраться в ситуации и понять, когда они смогут построить новый детский сад.

В показаниях свидетель также говорил, что после того как республиканское агентство по СМИ вошло в состав учредителей «Север-медиа» (юридическое лицо «БНК»), агентство стало получать субсидии из бюджета, что покрывало примерно 20% от потребности организации.

«Само собой, ввиду наличия бюджетного финансирования мы относились к республиканской власти немного более лояльно, но никакой цензуры, запретов и давления не было», — сказал во время допроса Лазарев.

Также на заседании допросили свидетеля Аллу Горбатенко. Она была номинальным учредителем нескольких компаний, в том числе и «Север-медиа», но под другой фамилией — Первакова.

Стать учредителем нескольких компаний Горбатенко попросил ее знакомый Алексей Соколов. Для чего это было нужно, он не объяснял, а оформляли разные хозяйственные документы юристы компании «Советник». Горбатенко просто подписывала готовые бумаги и не задавала вопросов. Также она рассказала, что, если нужно было подписать какие-то документы по работе компании «Север-медиа», ей звонил Алексей Лазарев, она приезжала в редакцию и подписывала их.

Свидетель рассказала, что до 2010 года была номинальным держателем акций газеты «Красное знамя». Потом ей позвонил Соколов и попросил их кому-то передать. Кому именно, она не помнит, так как просто поставила подпись под документами.