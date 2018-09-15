Американская хоккеистка, выступающая за ухтинский клуб, начала учить русский язык

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-14T22:53:59+03:00

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На этой неделе стало известно, что ухтинский хоккейный клуб "Арктик-Университет", который в ноябре получит название "Горный", будут выступать две иностранные спортсменки: американка Хэйли Уильямс и канадка Татьяна Рафтер. Гражданка США уже приехала в Ухту и приступила к тренировкам, о чем сразу же сообщила в своем Instagram. Однако, как с сожалением призналась Хэйли, в ее новой команде никто не говорит на английском. Американка не стала ждать пока коллеги по клубу освоют ее родной язык и сама приступила к изучению великого и могучего.

- Это Даша, администратор нашей команды. Вчера мы провели много времени вместе и я продолжаю показывать, как сильно я хочу выучить их язык (все наши разговоры происходили через Google переводчика). Сегодня утром перед занятием она удивила меня этим плакатом с изображением русского алфавита (который она потом повесила на стене в раздевалке), и плакатом поменьше, который я смогла взять домой и заниматься. Я даже не могу объяснить, насколько для меня важен этот казалось бы незначительный жест, - написала хоккеистка в своем аккаунте в Instagram.

hayleywilliamsathlete Хоккеистка Хэйли Уильямс учит русский

Отметим, что Татьяна Рафтер пока все еще находится в Канаде, но скоро прибудет для тренировок в Ухту.

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