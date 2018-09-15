В Сыктывкаре 3 тысячи первокурсников в прямом эфире приветствовали студентов из 47 городов

СЕГОДНЯ 22:11 2018-09-15T22:50:40+03:00

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В Сыктывкаре впервые прошел «Парад российского студенчества». Примерно 3 тысячи первокурсников собрались на республиканском стадионе. В это время около 350 тысяч студентов с других уголков России тоже прошли в колоннах. Дело в том, что масштабная акция проходит уже 17 лет, а Сыктывкар в ней – новичок.

Парад прошел на республиканском стадионе сегодня, 15 сентября. Мероприятие стартовало в 13:15, а до этого под проливным дождем проходило построение колонны первокурсников из разных вузов и ссузов Коми. Некоторые находчивые студенты надевали на голову пакеты, другие с обреченным видом переживали непогоду.

Первокурсникам пришлось помокнуть под дождемФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Больше трех тысяч студентов собрались в субботний день по инициативе опорного вуза региона – СГУ имени Питирима Сорокина.

Некоторые студенты пришли на акцию в фирменных футболках с символикой вузов или ссузовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В Сыктывкар приехали даже из других городов. Например, студенты УГТУ в фирменных синих курточках разукрасили колонну ярким цветом.

Чтобы оценить масштаб парада, нужно было забраться на самую верхнюю ступеньку стадиона: разноцветная масса первокурсников бурлила и переливалась яркими цветами под лучами солнца, которое на мгновенье осветило стадион.

Вид сверху: первокурсники слились в одной яркой массеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Организаторы отметили, что парад – это не проходное мероприятие. Это способ собрать всех студентов Коми вместе и познакомить их собратьями со всей России.

На параде присутствовали студенты всех вузов Коми и практических всех ссузов республикиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В одно время первокурсники 47 городов России, а это примерно 350 тысяч студентов, в прямом эфире приветствовали друг друга.

Студенты в первых рядах не на шутку развеселилисьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После торжественного построения колон у сцены, где установили камеру для прямого эфира, на сцену пригласили Главу Коми Сергея Гапликова. Он отметил, что пора студенчества самая лучшая, поэтому надо прожить ее достойно. Затем руководитель республики спрятался в колонне студентов, чем привел некоторых в настоящий восторг.

Сергей Гапликов пожелал студентам счастьяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Наконец после приветствия нескольких городов очередь дошла до Сыктывкара: студенты не жалели голосовых связок. И не мудрено, ведь их в это время видела вся Россия.

Некоторые, не дожидаясь конца статусного мероприятия, потянулись к выходуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После того, как прошел прямой эфир, студенты потянулись к выходу. Впереди была торжественная клятва и концерт, но некоторые первокурсники решили, что самое главное уже прошло. Но их пыл охладили волонтеры, стоящие у ворот: «Никуда не выпустим, еще 20 минут ждите», - вещали они. И студенты возвращались на исходную позицию, терпеливо дожидаясь конца мероприятия.

Сергей Гапликов пожелал студентам счастьяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Справка

Парад российского студенчества – это самое масштабное и грандиозное не только в России, но, пожалуй, и в мире посвящение первокурсников в ряды студентов. Сегодня по своему размаху и значимости Парад является важным молодежным мероприятием, которое объединяет десятки тысяч студентов в разных российских городах. Он проходит ежегодно в сентябре, начиная с 2002 года. Главная цель данного мероприятия – ближе познакомить и сплотить студентов вузов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи. Для тех, кто только что поступил в вузы, это своего рода старт студенческой жизни, когда происходит их торжественное посвящение в студенты.