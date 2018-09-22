«Судопроизводство было поставлено с ног на голову»: в Сыктывкаре прошла экскурсию по местам террора

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-22T16:49:25+03:00

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В Сыктывкаре прошла очередная экскурсия проекта «Пешком по Усть-Сысольску». Во время полуторачасового мероприятия знаменитый историк Михаил Рогачев рассказал об изнанке советской власти, которая связана со страшным словосочетанием - красный террор. Главная тема прогулки - тюрьмы и лагеря столицы Коми.

Экскурсия на тему тюрем и лагерей в Сыктывкаре впервые прошла в марте 2016 года. С тех пор прошло два года, и организаторы проекта в честь печальной даты — 100-летия Красного Террора — решили провести экскурсию еще раз.

Как зарождался террор

Стартовала она с площадки возле кинотеатра «Родина» отнюдь не случайно. Первое здание, которое связано в Сыктывкаре с террором, это подворье Троицкого Стефано-Ульяновского монастыря. Ныне это здание сыктывкарской епархии, а в 1918 году собственность монастырей «прикарманило» ЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР). Затем ЧК добралось и до дома напротив, ведь места чекистам не хватало.

Первая точка экскурсии - у здания сыктывкарской епархииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

5 сентября 1918 года вышел декрет, который узаконил «красный террор» на период гражданской войны. Другими словами, он позволял очистить тыл от ненадежных элементов, которые не сочувствуют советской власти. Интересно, что изначально Коми край не был большевистским. Сначала, как это ни странно, местные Советы составляли беспартийные. Но летом 1918 года большевики спохватились и отправили в Коми отряд архангельских матросов во главе с неким Иваном Андриановым. Он и стал первым председателем комиссии ЧК.

Сначала, по словам Рогачева, комиссия работала вяло, чекисты не зверствовали. Однако первый крупный расстрел произошел 24 сентября 1918 года. Под жернова новой власти попала местная интеллигенция — всего 8 человек. Только спустя годы внук Леонида Ленина - одного из расстрелянных - «раскопал» тайну его гибели, над которой местные историки бились не одно десятилетие. Дело в том, что документы по этому делу хранились не в Сыктывкаре, а в Архангельске. Уже через десятилетия стало известно: единственный грех этих людей в том, что они «с недоверием относились к власти». Ни в каких контрреволюционных митингах они замешаны не были. Расстреляли местную элиту в Котласском укрепрайоне.

Михаил Рогачев рассказал, как красный террор буйствовал в КомиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, с 1919 года расследование и приговоры выносили революционные трибуналы. До этого все карательные функции были возложены на ЧК. В 1922 году ЧК было ликвидировано, на его месте появилось ГПУ, а затем ОГПУ, на которые были возложены функции борьбы с контрреволюцией.

Бессмысленный и беспощадный

В начале 30 годов репрессивные органы переехали на привычное сыктывкарцам место — Кировский парк, а именно здание купца Суворова, которое было построено в 1878-1879 годах. Это был один из самых красивых и богатых домов Сыктывкара: с выносным балконом, с кованной решеткой, с фронтоном. Конечно, чекисты убрали все излишества, перестроив дом. И ныне сыктывкарцы могут видеть живого свидетеля красного террора - здание в Кировском парке. Не стоит путать: это не монументальное здание МВД с колоннами, а примыкающее к нему здание.

НКВД располагалось в Кировском паркеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В 1934 году ОГПУ было ликвидировано. Его функции выполняло в НКВД - главное управление государственной безопасности. НКВД - гигантская организация, в ведомстве которой находились пожарники, пограничная охрана, ЗАГСы, главное тюремное управление. Большой террор в Коми рождался именно в этом здании. Всего, с 1920 по 1950-е годы по политическим мотивам было репрессировано 12 тысяч человек.

Террор не имел логики, все судопроизводство было поставлено с ног на голову. Планы по репрессиям опускались сверху. То есть сначала определялось, сколько людей должно быть арестовано, затем искали преступников, чтобы закрыть план.

На стенах написаны фамилии тех, кого коснулся красный террорФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В здании купца Суворова проводились допросы. Иногда «преступник» находился там несколько дней в тюрьме. Расстрелы же проводились в трех местах — это территория современного аэропорта, Дырнос и Верхний Чов в районе «долины смерти». Есть предположение, что расстрел двух священников прошел в тюрьме НКВД, однако документальных свидетельств этому нет.

Тюрьма НКВД, потом превратилась в обычное КПЗ. В таком виде она просуществовала до 1970-х годов. Сейчас помещения пустуют. Михаил Рочачев рассказал, что был там в последний раз полтора года назад. В здании сохранилась комната для допросов, в которой остались следы от зацементированного табурета: сиденье было накрепко вбито в землю, чтобы заключенный не мог выхватить его и ударить чекиста.

Память хранится

Последняя точка экскурсии — памятник репрессированным на перекрестке улиц Кирова и Домны Каликовой. На этом месте еще с 19 века находилась местная тюрьма на 25 человек и тюремная церковь. Для советской власти она была маловата, поэтому в 1932 году, появилась пристройка на 65 мест для заключенных. Здесь люди проводили последние дни, отсюда выводили на расстрел.

На месте у памятника репрессированным был первый пересылочный пункт заключенныхФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Церковная же тюрьма, которую закрыли в 1918 году, стала первым пересылочным пунктом в Коми. Отсюда люди отправлялись «в места не столь отдаленные», раскиданные в десятках мест необъятной родины.

Экскурсии исторического проекта будут продолжаться: следите за информацией вот здесь.