В Коми один из районов накрыл ливень с градом

СЕГОДНЯ 15:03 2018-09-17T15:11:04+03:00

Синоптики утверждают, что в этом явлении ничего необычного нет

Изменить размер текста: A A

Жители Удорского района Коми наблюдали на необычный для сентября ливень вперемешку с градом. Однако синоптики утверждают, что в этом явлении ничего особенного нет.

Ливень с градом обрушился на жителей Удоры вчера, 16 сентября. По словам синоптиков, это никак не связано с приближением зимней поры:

- Выпадение града связано с кучево-дождевыми облаками, а не с зимними явлениями погоды. Например, сегодня по республике в южных районах наблюдаются грозовые очаги. Соответственно может выпадать или град, или снежная крупа. Для осени это вполне вероятно, - сообщила «Комсомолке» замначальника отдела гидрометеопрогноза Коми ЦГМС Ирина Горбатова.

Когда выпадет снег, говорит еще рано. Но, по словам синоптиков, в ближайшую неделю не стоит о нем беспокоиться.

- В сентябре бывают первые снежинки, но в этом году еще снега не было. Долгосрочные прогнозы пока неустойчивы, потому что циклоническая деятельность активна, циклоны «ходят не по расписанию». Это пока обеспечивает более-менее теплую погоду, - подытожила синоптик.