2018-09-18T11:00:57+03:00
Происшествия

Полиция нашла сыктывкарку, которая ушла из дому

Светлана Леонтьева не пострадала
Ольга СОЛОВЕЙ
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Полиция нашла пропавшую сыктывкаркуПолиция нашла пропавшую сыктывкарку
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Полиция столицы Коми нашла сыктывкарцу Светлану Леонтьеву, которая 16 сентября ушла из дому в неизвестном направлении.

- Нашли ее сегодня поздно ночью в другом районе. Сегодня опросили. Женщина не пострадала - сообщили "КП в Коми" в пресс-службе УМВД по Сыктывкара.

Напомним, вчера вечером сыктывкарка Ирина Леонтьева разместила на своей личной странице в "Вконтакте" просьбу о помощи в поисках своей мамы Светланы.

Как написала Ирина на своей странице в "ВКонтакте", ее мама "оставила записку, что уходит и не вернется. Оставила телефон дома, паспорт нашли в городском автобусе в Сыктывкаре. Она написала, чтобы мы её не искали".

- Я прошу не беспокоиться обо мне и писать о том, как вы сочувствуете. Лучше поднимите голову, когда идете по улице и передавайте мне любую инфу. Самая большая помощь будет, если вы распространите информацию или поможете в поисках, - просит Ирина.

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