Полиция нашла сыктывкарку, которая ушла из дому
Полиция столицы Коми нашла сыктывкарцу Светлану Леонтьеву, которая 16 сентября ушла из дому в неизвестном направлении.
- Нашли ее сегодня поздно ночью в другом районе. Сегодня опросили. Женщина не пострадала - сообщили "КП в Коми" в пресс-службе УМВД по Сыктывкара.
Напомним, вчера вечером сыктывкарка Ирина Леонтьева разместила на своей личной странице в "Вконтакте" просьбу о помощи в поисках своей мамы Светланы.
Как написала Ирина на своей странице в "ВКонтакте", ее мама "оставила записку, что уходит и не вернется. Оставила телефон дома, паспорт нашли в городском автобусе в Сыктывкаре. Она написала, чтобы мы её не искали".
- Я прошу не беспокоиться обо мне и писать о том, как вы сочувствуете. Лучше поднимите голову, когда идете по улице и передавайте мне любую инфу. Самая большая помощь будет, если вы распространите информацию или поможете в поисках, - просит Ирина.