Хлеб к столу: доставку главного продукта сыктывкарцев доверили SIM-картам

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-18T17:19:16+03:00

За год хлебокомбинат вырабатывает более 12 тысяч тонн хлебобулочных, сухарно-бараночных и кондитерских изделий

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Автопарк крупнейшего производителя выпечки в республике – ООО «Сыктывкархлеб» – «прокачали» мобильными технологиями. Ежедневно доставлять почти 40 тонн хлеба для жителей Коми теперь помогают sim-карты «МегаФона». Благодаря масштабной сети связи и умным решениям «МегаФона» контролировать логистику и доставку продукции как на территории республики, так и за ее пределами, теперь можно удаленно.

За год семь производственных цехов предприятия вырабатывают более 12 тысяч тонн хлебобулочных, сухарно-бараночных и кондитерских изделий. Его мощности позволяют полностью обеспечить жителей Сыктывкара пекарной продукцией. Хлебокомбинат также доставляет выпечку в Архангельскую область и удаленные города Республики Коми.

55 машин доставки продукции оснастили навигационными терминалами и заправили sim-картами «МегаФона».

55 машин доставки продукции оснастили навигационными терминалами и sim-картами «МегаФона». Специалисты оператора настроили для клиента специальный тарифный план «Управление удаленными объектами». Благодаря надежной сети сотрудники предприятия могут дистанционно мониторить местонахождение водителей и контролировать период доставки. С помощью приложения на смартфоне в онлайн-режиме логист отслеживает все передвижения транспорта хлебокомбината. Он может оперативно связаться с водителем и выяснить причину отклонения от маршрута или незапланированной остановки, отправить помощь в случае необходимости.

Передача данных с оборудования по выгодным расценкам "МегаФона"уже помогла хлебокомбинату в этом году на 12% оптимизировать расходы на онлайн-мониторинг.

«Печемся о любимых» – этот слоган отражает миссию нашего предприятия, поэтому мы работаем 24/7 круглый год, в режиме онлайн. Наша задача - сделать все необходимое, чтобы в 7 утра хлеб всегда был доставлен в детские сады, школы и на прилавки магазинов. В решении этого вопроса нам помогают умные технологии МегаФона». Если логист находится вне офиса, он всегда должен оперативно среагировать на любые форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникнуть у водителя в дороге: через мобильное приложение специалист может увидеть, где находится автомобиль, принять верное решение по корректировке маршрута или оказании помощи», — отмечает коммерческий директор ООО «Сыктывкархлеб» Мария Склярова.

Передача данных с оборудования по выгодным расценкам "МегаФона"уже помогла хлебокомбинату в этом году на 12% оптимизировать расходы на онлайн-мониторинг.

Передача данных с оборудования в этом году уже помогла предприятию на 12% оптимизировать расходы на онлайн-мониторинг.

«В этом году спрос на IoT- технологии в нашем регионе уже вырос на 35%. Уверен, что широта покрытия сети и телеком-разработки «МегаФона» помогут нашим партнерам вывести бизнес на еще более высокий уровень и эффективный онлайн-контроль», – отметил руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Коми Александр Никитонов.

Помимо Сыктывкара хлебокомбинат также доставляет выпечку в Архангельскую область и удаленные города Коми.

Справка "КП-Коми"

ООО «Сыктывкархлеб» является крупнейшим хлебозаводом в Республике Коми. Ассортимент продукции насчитывает около 300 наименований. Изделия ООО «Сыктывкархлеб» удостоены знака качества «100 лучших товаров России».

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.