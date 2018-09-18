2018-09-18T12:50:15+03:00
Спорт

Стало известно, когда болельщики ухтинского клуба "Горный" смогут увидеть на льду приглашенных звезд

Американка Хэйли Уильям сыграет в матче с нижегородским "СКИФом" уже завтра
Ольга СОЛОВЕЙ
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Хэйли Уильямс (слева) и Татьяна Рафтер (справа) приехали в Россию, чтобы играть в хоккейХэйли Уильямс (слева) и Татьяна Рафтер (справа) приехали в Россию, чтобы играть в хоккей
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Вчера ухтинский «СК Горный» провел первую встречу в новом сезоне с нижегородской командой «СКИФ». Матч проходил на родине наших соперниц. К сожалению, смена названия (раньше «СК Горный» назывался «Арктик-Университет») не помогла нашим спортсменкам и матч завершился с разгромным счетом 9:2.

После первого периода «СКИФ» вел со счетом 3-1. Шайбы забили Елена Проворова, Александра Вафина и Оксана Братищева, у ухтинок шайба на счету Айсылу Рахимовой. Второй период закончился для наших со счетом: 5-2. Третий игровой отрезок также не смог повлиять на распределение сил. Только в последние четыре минуты матча «СКИФ» забросил еще четыре шайба в ворота гостей – отличились Анна Щукина, Екатерина Лихачева, Александра Капустина и Ландыш Фаляхова. Итоговый счет: 9-2.

Многие болельщики ждали, что команду усилят иностранные спортсменки Хэйли Уильямс и Татьяна Рафтер, однако пока этого не произошло. Как рассказал "КП-Коми" исполнительный директор «Арктик-Университет» Евгений Володин Уильямс на эту игру не заявили, а Рафтер еще находится в Канаде.

- Американка Хэйли Уильямс выйдет на лед уже завтра в матче против того же «СКИФа». Татьяна Рафтер только вчера получила визу. В начале следующей недели ее ждут в Ухте. Когда канадка присоединиться к команде зависит от ее акклиматизации, - пояснил Евгений Володин. - Они профессионалки, так что и Татьяна и Хэили будут готовы на 100% в самый кратчайший срок.

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