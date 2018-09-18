Под Воркутой закрывают старинный Дом культуры: местные жители в шоке

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-18T15:15:27+03:00

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В Воргашоре закрывают фундаментальное здание Дома культуры. Местные жители бьют тревогу, чтобы не допустить этого. Почему уничтожают очаг поселковой культуры? Мы рассмотрели две точки зрения на одну проблему — жителей заполярного поселка и мэра Воркуты Игоря Гурьева.

Что говорят люди?

В соцсетях появилось открытое письмо жителей поселка Воргашор под Воркутой, в котором они сообщают об уничтожении местного Дома культуры. Монументальное здание с колоннами закрывают на неопределенной срок. Уже отключили отопление, подачу воды и электроэнергию. Люди бьют тревогу и говорят, что их лишают законного права на реализацию культурной деятельности. Кроме того, по их словам, здание 1965 года постройки еще спокойно простоит не меньше 50 лет, а культура людям нужна - в Воргашоре проживает около 10 тысяч человек:

- Довожу до сведения депутатов, что никакой аварийной ситуации в ДК нет. Запаса прочности фундамента хватит еще лет на 50. Однако, вследствие длительного отсутствия ремонта крыши требуется полная замена кровельного покрытия с последующим косметическим ремонтом здания. Сметная стоимость работ по капитальному ремонту кровли 3,6 млн. рублей, - говорится в открытом письме.

Сейчас работники культуры вынуждены заколачивать окна досками. Они переезжают в здание неподалеку — Дом детского творчества. Люди не знают, удастся ли сохранить здание. Но активисты по спасению ДК не намерены опускать руки. Они подготовили список комплексов мер, которые, по их мнению, помогут спасти старинное здание. В списке есть такие пункты, как признать здание объектом культурного наследия, обратиться к Главе Коми с просьбой выделить средства на ремонт клуба, выразить недоверие действиям мэра Воркуты и потребовать его отставки, провести сессию городского совета с повесткой о спасении ДК.

- Надеюсь, что таким образом станет возможным защитить здание от дальнейших попыток уничтожения, - подытожили создатели открытого письма.

Что говорит мэр Воркуты?

Мэр Воркуты Игорь Гурьев отметил, что мера по закрытию ДК в Воргашоре непопулярная, болезненная для местных жителей, но тем, не менее, вынужденная. В основе этого решения стоит неблагоприятная ситуация по оттоку населения, которая растет пугающими темпами, и недостаточный объем финансирования в бюджете. По словам мэра, в ДК требуется серьезный ремонт кровли, теплооборудования. Несколько лет назад по зданию пошла трещина. Для получения представления о динамике ее развития на стене установили маяки. Скоро специалисты их осмотрят и вынесут вердикт, насколько опасно находиться в здании.

Детей, которые занимались в ДК, перевели в соседнее здание — Дом детского творчества. 400 ребят, которые посещали там кружки, теперь будут заниматься в школе, им не нужно будет по морозу идти на другой конец Воргашора. Это стало возможным после ремонтов в образовательных учреждениях, которые инициировала администрация. Конечно, в ДДТ не такая большая сцена, как в ДК, но отчетные концерты можно проводить и в других местах. Например, можно решить вопрос с выездом детей в Дом творчества юношества Воркуты.

В будущем, по словам мэра, Дом детского творчества, куда сейчас переезжает ДК, может стать серьезным детским центром. Туда же можно определить и музей, а после претендовать на серьезные федеральные гранты для развития центра.

- Таким образом, все услуги для детей оказываются в полном объеме. Сокращение штата не будет. Отчетные концерты возможно проводить в одной из школ Воргашора, - отметил мэр.

Вопрос по сохранению монументального здания ДК решается в нескольких направлениях. Чтобы здание не осталось осталось заброшенным зимой, выработали два решения:

- Ведем переговоры, чтобы предпринимали могли взять это здание в аренду, для чего рассчитываем возможную стоимость. Если сработает этот вариант, то расходы на отопление, ремонт кровли и тепооборудования лягут на плечи коммерсантов. Также прорабатывается вопрос продажи здания на торгах. Кроме того, в ближайшее месяцы проведем встречу с воргащорцами, где обсудим варианты решения проблемы, - отметил Игорь Гурьев.