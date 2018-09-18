2018-09-18T15:28:42+03:00
Общество

Зажигательный ухтинец перепел песню Modern Talking на цыганском языке

Парень получил большую порцию «лайков»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Modern Talking на цыганском.Цыган за рулем прикольно поет песню Модерн Токинг Modern Talking (с англ. современный разговор ) немецкий музыкальный дуэт, существовавший с 1984 по 1987 и с 1998 по 2003 годы, исполнявший танцевальную музыку в стиле евродиско, европоп и евродэнс.

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На популярном видеохостинге YouTube получает распространение видео, как ухтинец перепевает песню Modern Talking на цыганском языке. Парень получил большую порцию «лайков» за задорное и зажигательное выступление.

Видео с зажигательным цыганом из Ухты появилось на общероссийском канале «BEON» в воскресенье, 16 сентября. На записи молодой человек, который представился Вовой Ибрагимом перепевал популярных Modern Talking на цыганском языке. Он пел, одновременно управляя своим автомобилем, поэтому зритель может наблюдать, как за окном авто проносятся виды Ухты.

Творчество цыгана ухтинцы оценили положительно. Однако некоторые отметили, что молодой человек совсем не попадает в ноты.

Справка

Цыганский язык (цыг. Romani chib) — язык западных ветвей цыган. Относится к индоарийской ветвииндоевропейских языков.

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