В одном из районов Коми уже скоро выпадет первый снег

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-25T11:35:48+03:00

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Нынешняя неделя в Коми охарактеризуется наступлением настоящей северной осени, с дождями, пасмурной погодой и первыми ночными заморозками.

Вся территория республики будет находиться под влиянием трех активных западных циклонов, первый из которых уже вытеснил теплую погоду на юге и в центральной части региона. Этот циклон пришел к нам из Москвы и принес дожди и порывистый ветер. В ближайшее время атмосферные явления постепенно затянут в республику холодный воздух.

Если сегодня по всей Коми ожидается достаточно теплая погода, на южных районах до +14С, то к концу недели значительно похолодает. Ожидаются ночные заморозки, а в Усть-Цилемском районе прогнозируется первый снег с дождем. Но снежный покров не образуется.

По всей Коми в ночные часы столбик термометра опуститься от +3 до 0 и даже -2С, а в дневное время температура поднимется от +3 (на севере) до +8 (на юге).