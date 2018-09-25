"Вы у меня квартиры продадите, по миру пойдете деньги собирать!" - глава Коми напомнил подчиненным о штрафных санкциях федералов

СЕГОДНЯ 22:30 2018-09-25T22:53:10+03:00

Сергей Гапликов пригрозил министрам: "Если хоть один рубль вернется в федеральный бюджет в виде штрафных санкций, вы продадите свои квартиры, помиру пойдете"Фото: www.rkomi.ru

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Коми предстоит войти в новый год с дефицитным бюджетом, но с надеждой улучшение благосостояния жителей республики. К такому выводу пришел корреспондент "КП в Коми" после сегодняшнего заседания правительства республики.

Параметры бюджета на следующий год не внушают оптимизма, расходы превысят доходы: в казну поступит 72 миллиарда, а потратить предстоит 73,8 миллиардов. Разница уйдет в минус, и дефицит составит 1,8 миллиардов рублей. Обнадеживает, что в 2020 и 2021 годах планируется вновь принять профицитный бюджет. Об этом заявила на сегодняшнем заседании республиканского правительства Галина Рубцова, министр финансов Коми.

Налоговые и неналоговые поступления в казну будут расти, и если в 2018 году общий объем денежных вливаний в бюджет составит 66,2 млр, то через год правительство рассчитывает уже на 68,7 млр. Тенденция сохранится в 2020 и 2021 году: ожидается, что через два года с бюджет поступит 70,5 млр, а через три - 71,5 млр.

Значительную долю доходов в бюджет обеспечат налоги: налог на доход физических лиц вырастет с 16,8 млр до 17,3 млр , налог на прибыль увеличится до 23,3 млр, налог на имущество организаций уменьшится до 21,3 млр (это связано с отменой налога на движимое имущество с 1 января 2019 года).

- Повышение налога на доход физических лиц будет расти и это связано с повышением МРОТ. В следующем году прирост составит свыше 5%, а в 2020 году ожидается, что приход в бюджет по налогу на доход физлиц увеличится на 3%, - подчеркнула Галина Рубцова и обратила внимание на уменьшение поступлений от налога на имущество организаций. - Для нашей республики объем выпадающих налогов составляет порядка 4,4 млр, а если учитывать, что мы еще предоставляли льготы, то недополученная выгода составит 2,2 млр.

На фоне дефицитного бюджета правительство намерено исполнить все социальные обязательства. Продолжится увеличение МРОТ (минимальный размер оплаты труда): в 2019 на 1%, в 2020 - 3,4%, в 2021 - 3,3%. Стипендия студентам будет проиндексирована на 4 %, на такой же уровень планируется увеличить все меры соцподдержки. Галина Рубцова подчеркнула, что меры соцподдержки в последний раз индексировались в Коми в 2016 году.

Особое внимание будет уделено реализации 12 национальных проектов и бюджетным инвестициям. В частности, инвестиции на реконструкцию дороги Малая Пера-Ираель-Каджером будет составят 10 млр рублей, на здравоохранение будет выделено 2,2 млр, на образование - 2,1 млр рублей, на развитие транспорта - 2 млр.

Практически треть от расходов бюджета - 22,5 млр - планируется направить на поддержку муниципальных образований, и в 1,5 раза увеличился фонд финансовой поддержки городов и районов: до 4,3 млр рублей. Уменьшены на 10% трансферты для муниципальных бюджетов.

- Деньги, которые мы выделяли на увеличение зарплаты бюджетников, бдут по-прежнему поступать в муниципальные бюджеты, но уже в виде субсидий, - подчеркнула глава минфина Коми.

При всем при этом государственный долг региона будет сохранятся примерно на одном и том же уровне: в 2018 году - 39,4 млр, в 2019 году - 41,1 млр, 2020 году - 40,6 млр. Обслуживать долг планируется за счет кредитов.

Выслушав руководителя минфина, глава Коми Сергей Гапликов в присущей ему жесткой форме обратился к министрам и руководителям городов и районов, чтобы напомнить о сроках исполнения финановых обязательств по инвестиционным проектам.

- Если хотя бы один рубль вернется в федеральный бюджет в рамках штрафных санкций, то вы продаете квартиры, пойдете по миру эти деньги собирать. Бюджет вам этого не простит!Мы изо всех сил выбиваем эти деньги на федеральном уровне. Когда деньги не приходят через кровь, через мозоли, то к этим деньгами и отношение очень легкомысленное. Хватит! Больше такого не будет! - предупредил Сергей Гапликов.