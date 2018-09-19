Ухтинец нашел могилу деда-фронтовика, погибшего 75 лет назад

СЕГОДНЯ 15:18 2018-09-19T15:44:12+03:00

Теперь он знает, что 18-летний танкист Николай Сорвачев покоится в братской могиле в Смоленской области

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Московские поисковики установили имя и перезахоронили бойца Великой Отечественной войны и двоюродного деда ухтинца Ивана Сорвачева. Теперь мужчина знает, что навеки 18-летний танкист Николай Сорвачев, погибший в 1943 году, покоится в братской могиле в Смоленской области.

Ухтинец Иван Сорвачев с раннего детства знал, что его двоюродный дед погиб под деревней Крутая Смоленской области. Отец даже показывал ему выцветшую от времени похоронку, которую его прабабушка получила еще в 1943 году. Но куда ехать, чтобы поклониться праху фронтовика, до последних дней известно не было.

- Буквально три дня назад в районной газете Чкаловского района Нижегородской области «Знамя» вышла заметка. В ней командир местного поискового отряда «Звезда» Михаил Поляков ищут родственников танкиста Николая Ивановича Сорвачева, который умер от ран 1 сентября 1943 года в госпитале. Откликнулся мой отец, Геннадий Алексеевич, который является племянником Николая Ивановича, - рассказал Иван Сорвачев.

Оказывается, останки 18-летнего танкиста поисковики подняли вместе с эбонитовым медальоном, где хранилась бумажка с данными бойца. Сохранность документа позволяла установить, что в госпитальном захоронении 75 лет пролежал погибший Николай Иванович Сорвачев.

- Двоюродный дед перезахоронен в 2018 году у поселка Знаменка в братской могиле на середине трассы Вязьма-Юхнов. Спустя 75 лет, мы узнали, куда ехать, чтобы поклониться праху солдата. Если все будет хорошо, то в октябре я поеду на могилу двоюродного деда, - сообщил Иван Геннадьевич.

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