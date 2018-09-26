2018-09-26T09:11:20+03:00
Общество

"Абракадабра у вас какая-то!" - подготовка к зиме в Инте вызвала недоумение у главы Коми

Мэр Лариса Титовец заявила, что город готов к отопительному сезону
Алиса КОЗЛОВА
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Отопительный сезон в Инте начнется строго по графикуОтопительный сезон в Инте начнется строго по графикуФото: Юрий Ефимец
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Несмотря на ликвидацию градообразующего предприятия в Инте местным властям и ресурсоснабжающим организациям удалось вовремя подготовиться к отопительному сезону. На сегодняшний день тепло поступает во все учреждения и городской жилфонд. Об этом отчиталась на вчерашнем заседании правительства Коми мэр города Лариса Титовец.

С 31 августа тепло подается в учреждения сферы образования и здравоохранения. В квартиры горожан отопление пришло в период с 10 по 13 сентября, согласно утвержденному графику. На подготовку к отопительному сезону было потрачено 178 миллионов рублей.

- В ходе подготовки к отопительному сезону были проведены ремонты в девяти котельных, плановые ремонты в каждой из них уже завершены, - заявила на заседании правительства мэр Инты Лариса Титовец.

В рамках капитального ремонта были заменены три дымовые трубы в котельных, заключен договор на поставку трех котлов для котельной №1 поселка Верхняя Инта, были отремонтированы кирпичные дымовые трубы котельных №1 и №2 в поселке Верхняя Инта.

По состоянию на 25 сентября теплоснабжающие предприятия сформировали необходимый запас топлива, которого хватит на весь отопительный сезон. Завезен уголь в отдаленные населенные пункты - Косью и Петрунь.

- На сегодняшний день ведется совместная работа с ПАО "Т плюс" по передаче тепловых сетей микрорайонов Южный и Спортивный, заключен договор аренды с "Коми тепловой компанией" по передаче им семи котельных и тепловых сетей с 1 января 2019 года, - подчеркнула Лариса Титовец.

Мэр с уверенностью резюмировала: "Подготовительные работы к отопительному сезону проведены в полном объеме!".

Бодрый доклад леди-мэра вызвал массу вопросов у главы Коми Сергея Гапликова.

- Вы передали семь котельных "Тепловой компании" (компания объявлена банкротом). Эти объекты находятся в аренде или в обслуживании?

- Пока это муниципальная собственность, которая по договору аренде находится у "Тепловой компании", а с 1 января 2019 года все семь котельных будут переданы в аренду "Коми тепловой компании".

- Кто обслуживает эти объекты? - потребовал уточнить Сергей Гапликов

- "Тепловая компания", - ответила Лариса Титовец.

- Но она же банкрот? Кто несет ответственность за семь объектов до 1 января 2019 года? - продолжал напирать глава.

- Банктротство не снимает ответственности с "Тепловой компании". Эта организация получала субсидии на подготовку к отопительному сезону, - парировала мэр.

- Абракадабра у вас какая-то, - недоумевал Сергей Гапликов и попросил градоначальницу остаться после заседания правительства и подробно обсудить спорный вопрос.

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