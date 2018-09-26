2018-09-26T13:33:21+03:00
Общество

"Однажды ему стало плохо, когда мы сдавали номер в печать", - коллеги об ушедшем из жизни Владимире Овчинникове

Вчера вечером скоропостижно скончался известный журналист
Алиса КОЗЛОВА
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Владимир Овчинников последние семь лет страдал сахарным диабетом, но умер от сердечного приступа. Фото: с личной страницы Елены Овчинниковой в соцсети "Вконтакте"Владимир Овчинников последние семь лет страдал сахарным диабетом, но умер от сердечного приступа. Фото: с личной страницы Елены Овчинниковой в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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Ушел из жизни известный в Коми журналист Владимир Овчинников. Ему было 58 лет. Информацию о его безвременной кончине "КП в Коми" подтвердил Владимир Сумароков, главный редактор газеты "Трибуна". Напомним, именно этому изданию посвятил последние годы жизни Владимир Овчинников.

Руководитель газеты рассказал "КП в Коми" при каких обстоятельствах умер Владимир Овчинников. В последнее время он жил у младшего сына в Словении, помогал ему воспитывать внуков.

- Вчера вечером Володя гулял с внуками на улице, и у него случился сердечный приступ. Врачи не смогли его спасти. Прежде он никогда не жаловался на сердце, но, видимо, от такой кончины никто не застрахован, - сказал Владимир Сумароков.

Владимир Овчинников трудился в газете "Трибуна" вплоть до 2016 года, но даже после увольнения продолжал сотрудничать с изданием.

- Я никогда не воспринимал его как бывшего журналиста, он был членом нашей команды, членом нашей редакционной семьи. Даже когда Володя написал заявление об уходе, я ему сказал: "Возвращайся когда захочешь, я тебя всегда приму на работу". И я очень надеялся, что однажды он вернется, - признался "КП в Коми" главный редактор "Трибуны".

Последние семь лет Владимир Овчинников страдал сахарным диабетом.

- Однажды ему стало плохо, когда мы сдавали номер в печать. После этого выяснилось, что у Володи сахарный диабет, - вспомнил один из сотрудников "Трибуны".

Но несмотря на серьезный недуг Владимир Овчинников продолжал работать. Из-под его пера всегда выходили острые материалы на злободневные темы.

Пока семья Владимира Овчинникова находится в городе Любляна (Словения).

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