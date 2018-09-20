Американская хоккеистка не помогла ухтинскому клубу во втором матче сезона
Вчера ухтинский женский хоккейный клуб «СК Горный» провел свой второй матч против нижегородской команды «СКИФ». Напомним, первая встреча завершилась со счетом 9:2 не в пользу наших спортсменок.
Во втором матче против «СКИФа» наши спортсменки вновь уступили. Как отмечает пресс-служба «СК Горный» этому поспособствовала потеря концентрации и плохая реализация моментов.
По-прежнему с трибуны вынуждена наблюдать за действиями команды Лиана Ганеева, зато вернулась на лед Карина Верховцева. Гости сделали выводы из первой встречи и на этот раз действовали предельно внимательно в стартовые минуты. На правах хозяев СКИФ вновь начал игру достаточно активно, но хоккеистки «Горного» не давали сопернику разгуляться. СКИФ вышел вперед а 9-ой минуте, а спустя 20 секунд его преимущество увеличилось.
Фото: Дарьи Сухоруковой
Однако игроков «Горного» неудачное развитие событий не смутило. Совсем немного времени им потребовалось, чтобы прийти в себя. Хейли Уильямс, дебютировавшая в Женской хоккейной лиге, очень старалась, но в первой двадцатиминутке запомнилась лишь удалением. Зато за минуту до перерыва принесла свои плоды активность Елены Водопьяновой – форвард сократила разницу в счёте.
Старт второй двадцатиминутки остался за хозяевами. Они провели несколько неплохих атак, и в итоге в одной из них вновь отличилась Мария Белова, восстановив разницу в две шайбы. Вскоре нижегородки были вознаграждены за свою настырность. Виктория Кулишова решила не отставать от Беловой и тоже оформила дубль – 4:1.
Фануза Кадирова была против такого положения дел и одну шайбу оперативно отыграла. Однако и этот счёт не продержался на табло долго. Мария Белова отличилась в третий раз, повторив достижение Ландыш Фаляховой, которая также забросила «Горному» три шайбы в игре 17 сентября. Если в первом периоде чаще вступала в игру Валерия Тараканова, то во втором больше трудиться пришлось уже Юлии Лескиной.
Все вопросы о победителе матча в начале третьего периода закрыла Ландыш Фаляхова, для которой команда Владимира Малмыгина, похоже, становится любимым клиентом – четвёртая шайба в двух встречах. На последней минуте матча «Горный» мог отличиться, но в итоге заброшенных шайб в третьем периоде зрители не увидели. 6:2 – СКИФ вновь празднует победу.