Американская хоккеистка не помогла ухтинскому клубу во втором матче сезона

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-20T13:04:04+03:00

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Вчера ухтинский женский хоккейный клуб «СК Горный» провел свой второй матч против нижегородской команды «СКИФ». Напомним, первая встреча завершилась со счетом 9:2 не в пользу наших спортсменок.

Во втором матче против «СКИФа» наши спортсменки вновь уступили. Как отмечает пресс-служба «СК Горный» этому поспособствовала потеря концентрации и плохая реализация моментов.

По-прежнему с трибуны вынуждена наблюдать за действиями команды Лиана Ганеева, зато вернулась на лед Карина Верховцева. Гости сделали выводы из первой встречи и на этот раз действовали предельно внимательно в стартовые минуты. На правах хозяев СКИФ вновь начал игру достаточно активно, но хоккеистки «Горного» не давали сопернику разгуляться. СКИФ вышел вперед а 9-ой минуте, а спустя 20 секунд его преимущество увеличилось.

Фото: Дарьи Сухоруковой

Однако игроков «Горного» неудачное развитие событий не смутило. Совсем немного времени им потребовалось, чтобы прийти в себя. Хейли Уильямс, дебютировавшая в Женской хоккейной лиге, очень старалась, но в первой двадцатиминутке запомнилась лишь удалением. Зато за минуту до перерыва принесла свои плоды активность Елены Водопьяновой – форвард сократила разницу в счёте.

Старт второй двадцатиминутки остался за хозяевами. Они провели несколько неплохих атак, и в итоге в одной из них вновь отличилась Мария Белова, восстановив разницу в две шайбы. Вскоре нижегородки были вознаграждены за свою настырность. Виктория Кулишова решила не отставать от Беловой и тоже оформила дубль – 4:1.

Фануза Кадирова была против такого положения дел и одну шайбу оперативно отыграла. Однако и этот счёт не продержался на табло долго. Мария Белова отличилась в третий раз, повторив достижение Ландыш Фаляховой, которая также забросила «Горному» три шайбы в игре 17 сентября. Если в первом периоде чаще вступала в игру Валерия Тараканова, то во втором больше трудиться пришлось уже Юлии Лескиной.

Все вопросы о победителе матча в начале третьего периода закрыла Ландыш Фаляхова, для которой команда Владимира Малмыгина, похоже, становится любимым клиентом – четвёртая шайба в двух встречах. На последней минуте матча «Горный» мог отличиться, но в итоге заброшенных шайб в третьем периоде зрители не увидели. 6:2 – СКИФ вновь празднует победу.