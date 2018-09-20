Соломония Пылаева: "Я до пенсии не то, что сказок не писала – ручку в руки не брала!"

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-20T15:09:41+03:00

Жительница деревни Щугрэм даже в свои 88 лет продолжает записывать поучительные истории для детей

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На исходе августа «Комсомолка» посетила деревню Щугрэм Сысольского района. На улице было еще по-летнему жарко, однако виновница нашего визита встречала нас на крыльце укутанная сверху донизу. На голове сказочницы Соломонии Васильевны Пылаевой был повязан платок, из-под которого выглядывали длинные седые косы, а на ногах красовались белые валенки. Это была наша первая встреча. Но писательница встретила нас так, будто мы знакомы сто лет, и пригласила в дом, чтобы уже там поведать свои знаменитые сказки и поделиться историями, которых еще никто не слышал.

НАСЛЕДСТВО ОТ МАТЕРИ

Соломонии Васильевне 88 лет. Второй год она живет в Щугрэме, хотя родилась в Сыктывкаре. В 50 лет официально вышла на пенсию и с семьей переехала в поселок Трехозерку, который раскинулся на пересечении рек Сысола и Вычегда. Именно там, вдали от городской суеты, она и начала писать сказки.

Писательница встретила корреспондентов во дворе своего дома в Щугрэме.Фото: Наталия Бешкарева

- Стала по вечерам рассказывать внукам сказки собственного сочинения. Один вечер расскажу, а они мне на следующий день и говорят: «Бабушка, хотим услышать ту сказку, что вчера была». А я ее уже и не помню! Приходится новую придумывать, - вспоминает Соломония Васильевна. - Я до пенсии не то, что сказок не писала – ручку в руки не брала! Писать-то толком не умела.

Все интервью с ней рядом сидел кот Рыжик.Фото: Наталия Бешкарева

Свое умение сочинять писательница не считает даром или чем-то особенным. Помнит, что в детстве любила слушать мамины рассказы. Но уже и не знает, что в них правда, а что вымысел.

- Я обычно дома приберусь и к маме подойду: «Мама, я все сделала», а она: «Хорошо, побудь со мной». Посадит меня рядышком с собой, сама шьет и параллельно мне что-то рассказывает-рассказывает, а я наслушаться не могу. До сих пор все это помню, - с улыбкой на лице вспоминает сказочница.

Писательнице уже 88 лет, но она все еще сочиняет рассказы.Фото: Наталия Бешкарева

КОМИ КЫВ

Сначала Соломония Васильевна записывала сказки для себя, а потом отправила свое творение народному писателю Коми, поэту и драматургу Геннадию Юшкову, который в то время возглавлял Союз писателей Коми АССР. Он высоко оценил творчество сказочницы, но посоветовал ей публиковаться на коми языке под псевдонимом Сöлö баб (бабушка Соломония).

- Говорить по коми я умела, но ведь не писать! Я даже училась в русском классе. Мне сказали, чтобы я писала, как умею, а потом они уже сами исправят неточности. Но потом увидела правленый вариант и ужаснулась: в каждом слове по две ошибки! – смущенно признается бабушка Соломония.

Соломония Васильевна начала свой творческий путь, выйдя на пенсию.Фото: Наталия Бешкарева

Героем сказок Сöлö баб становится кто угодно: человек, животное, явление природы. Причем иногда вдохновение может прийти, откуда угодно. Например, пасет писательница на луг корову и в тот же вечер напишет рассказ про коровушку.

Соломония Пылаева. Сказка про мальчиков-плакс..Соломония Васильевна рассказывает сказку собственного сочинения.

- Сказки у меня все поучающие. Каждый ребенок сам для себя что-то из них выносит. Правда, сейчас дети плохо слушают, непослушные стали. Да и бабушки сами ленятся что-то придумывать для них, - подчеркивает автор.

Сказочница помнит и рассказы матери, которая она слушала в детстве.Фото: Наталия Бешкарева

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ

Соломония Васильевна сетует, что всех своих сказок наизусть она не помнит. Из-за перенесенного инсульта сказочница не может держать в руках ручку и записывать свои произведения. А ведь ей есть, о чем рассказать людям. Пылаева мечтает оставить для потомков рассказы своей матери Евдокии, в которых быль искусно переплетается с вымыслом. Одну такую невероятную историю услышали и мы.

На стенах висят портреты детей, внуков и правнуков.Фото: Наталия Бешкарева

У матери Соломонии был племянник Михаил. Когда ему было 14 лет, он поругался с отцом, и тот выгнал его из дома.

-Ты дурак! Я с тобой жить не буду. Стану жить в лесу один, - рассказывает о смелом заявлении юноши Сöлö баб. – Дал ему крестный ружье, лодку, щенка, и отправился Миша в одиночестве строить дом в лесу.

Выбрал он место на склоне горы, возле реки. Срубил дерево, а оно само покатилось да и встало в нужном месте. Домик будто сам строился! Много потребовалось юноше времени, чтобы самому соорудить себе кров, но благодаря терпению и стараниям он это сделал. Занялся охотой, стал продавать шкуры пойманных животных и жить в достатке. Поехал он однажды в город на рынок, и возле церкви встретил знакомую девушку Настю, которую то ли в шутку, то ли всерьез позвал замуж. Настенька оторопела от такой спеси.

Соломония Васильевна проводила нас до самого порога.Фото: Наталия Бешкарева

- Девушка была сиротой, да и приданого у нее не было. Так что такое предложение сначала ввело ее в ступор. Так и не дождавшись ответа, Миша пошел обратно к лодке. Уже хотел уплывать, а тут Настя бежит и кричит: «Забери меня с собой!» - повысив голос рассказывает Соломония.

Взял Михаил ее с собой в лесной домик, там и предложил выйти за него замуж. Согласилась сирота, но недолгим было их счастье.

- Настя умерла при родах. Михаил думал, что и ребенок родился мертвым, держал его на руках и уже хотел похоронить, а он как закричит. Тут Миша и заплакал. Мальчика Колей назвали. Сейчас он уже умер, но всю свою жизнь занимался авиацией, - вспоминает писательница.

Это была последний рассказ, который мы услышали в тот день от Соломонии Васильевны. За два часа сказочница поведала нам и детские сказки, и предания из жизни, и даже несколько неприличных шуток, которые непременно присутствовали в народном фольклоре. Всего из-под пера писательницы вышло 150 сказок, было опубликовано несколько книг. Но в завершении встречи у нас осталось чувство, что у Соломонии Пылаевой их осталось гораздо больше.

КАК В СТАРЫЕ ВРЕМЕНА

Сказка про козочку

Жили-были брат Женя и его сестра Оля. Была у них козочка Розочка. Отправились ребята погулять, а свою любимицу оставили дома. В это время прилетела Баба-Яга и украла козочку. Вернулись дети домой, а Розочки нет. Пустились в погоню за ведьмой, а Баба-Яга в ступе своей летит и мыльную пену под ноги ребятам пускает. Скользит обувь Оли и Жени, не могут дальше и шагу ступить.

- Давай ботинки песком вымажем и побежим, - предложила Женя.

Сработал Женин план. Добрались ребята до дома Бабы-Яги и вошли в него. Достала колдунья свой жерновок и как давай плясать.

- Посажу вас в жерновок, промелю на пирожки и в печке сварю! - поет Баба-Яга.

Женя вспомнил, что у них с сестрой ботинки в песке. Снял он ботинок, высыпал песок в жерновок, да тот и сломался. Разозлилась колдунья и ушла звать на помощь Кощея Бессмертного. Дети в это время вместе с козочкой забрались на печку, а та волшебной оказалась. Взмыла она в воздух, и улетели детки вместе со своей Розочкой из дома колдуньи.