Педиатр Денис Железов: «Работать не за страх, а за совесть»

СЕГОДНЯ 20:15 2018-09-26T00:18:29+03:00

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Год назад популярность этого врача среди мам юных пациентов оказалась созвучна с государственной оценкой: он был признан Лучшим педиатром года. Что значит любить детей и как договариваться с родителями, «КП-Авиа» рассказал сыктывкарский педиатр Денис Железов.

Работа с детьми тяжелее

Когда к новорожденному сыну мы впервые вызвали педиатра и на пороге появился двухметровый красавец в белом халате, мы решили, что кто-то из нас ошибся. Однако, пережив культурный шок, осознали, что наш участковый – Денис Железов – ломает все стереотипы о детских врачах. Наш доктор часто менял имидж, блистал эрудицией. Когда была свободная минутка, выпивал с нами кофе, а пациент тем временем рос, изображая детскими каракулями между машинок, собачек и папы с мамой любимого врача.

– Мы привыкли видеть в наших поликлиниках женщин-педиатров. Почему вы выбрали не очень популярную для мужчин профессию детского доктора?

– На самом деле я хотел быть экономистом, банкиром, как все старшеклассники в 90-е годы. Учился я тогда в экономическом классе сыктывкарской школы № 16. Параллельно там был открыт медицинский класс. Посещая занятия, я понял, что медицина мне ближе. И в один прекрасный день я решил пойти в доктора. Тогда сдавали не ЕГЭ, были просто выпускные экзамены в школе и вступительные в вуз. Я выбрал Ижевскую медакадемию, педиатрический факультет.

– Как родители оценили выбор?

– Папа никогда не был против моего выбора, мама, отработав всю жизнь медсестрой, была удивлена и даже отговаривала, но втайне гордилась.

– И все-таки почему именно педиатрия, ведь в институте была возможность выбора?

– Сложно сказать. В первую очередь, конечно, любовь к детям. Во-вторых, с взрослым можно поговорить, выяснить жалобы, симптомы. С детьми тяжелее. Конечно, может помочь родитель, а может и навредить, а может не оказаться рядом. Работа с детьми казалась мне тяжелее и интереснее, поэтому я выбрал ее.

После института мы попадали в интернатуру и дальше выбирали более узкую специализацию. Если ты выбрал педиатрию, то мог стать детским лор-врачом, окулистом, эндокринологом и так далее. И вот интернатура. Что это такое? Это циклы. То есть сначала ты идешь работать в поликлинику, потом в инфекционное отделение, реанимацию, урологию и так далее.

В поликлинике мне понравилось. Интересно наблюдать пациента с начала заболевания до его полного выздоровления. Но решающей стала командировка в Троицко-Печорск. Поехал я туда на неделю, а задержался на полтора месяца. Тогда был подъем заболеваемости, врачей не хватало, и попросили прислать интерна. Три-четыре часа на приеме, потом список вызовов – ты поехал. После этой командировки я определился – работа в поликлинике с маленькими пациентами. Мне нужен начальный этап болезни и результат работы – выздоровление ребенка.

"Больше всего люблю работать с малышами до 1 года"Фото: Из личного архива героя публикации

Оправдывать доверие

– Год назад вы стали лауреатом премии «Врач года». Что для вас значила эта премия?

– Лауреатами премии «Врач года» становятся доктора, которые не за страх, а за совесть каждый день работают в здравоохранении. Мы своим повседневным трудом доказываем, что несмотря на все сложности, с которыми сталкивается наша отрасль, в ней работают люди, которые преданы своему делу и трудятся на благо людей. Быть врачом – это понимать, что ты делаешь что-то действительно настоящее и честное. Но главная награда за мой труд — это улыбки и здоровье моих маленьких пациентов.

– А если бы вам сейчас предложили уйти в медицинские чиновники, бросить практику?

– Наверное, это было бы лестное предложение, но, честно говоря, я не вижу себя в такой работе. Мне нравится клиническая работа. Каким бы из меня был руководитель – я не знаю.

– Что самое сложное в профессии детского врача?

– Наверное, взаимосвязь с родителями пациентов.

– Приходилось ли сталкиваться со скандалистами или убежденными в собственном методе лечения родителями?

– Я могу пойти на любые уступки, лишь бы ребенку было хорошо. Если будет во вред, я буду стараться убеждать. Идти на конфликт – это всегда провал, надо убеждать. Для крайнего случая существуют врачебная комиссия, когда мы коллегиально решаем, как правильно лечить ребенка.

– То есть врач еще и дипломат?

– Безусловно.

– И все-таки что является ключевым в коммуникации врач-родитель?

– Взаимопонимание и доверие. Смотрите: я чужой человек этой семье. С чего вдруг мама-папа должны верить доктору, даже если он учился семь лет (смеется)? Они тоже интернет читают. К сожалению. Поэтому надо оправдывать доверие.

– Нам посчастливилось быть вашими пациентами. Я помню, нас очень впечатлило, когда мы услышали, что у нашего 4-месячного сына-«богатыря» окружность грудной клетки до срока обогнала окружность головы. А через пять лет другая мама похвасталась нам тем же самым. Признайтесь, скольким мамам это было сказано?

– Не помню конкретно этого случая, учитывая, что вашему «богатырю» уже двенадцать, но я совершенно определенно каждой маме говорил, что ее ребенок – самый лучший. И в этом – абсолютная правда: для мамы по-другому быть не может.

– А поддержку государства в своей работе вы ощущаете? Речь не о зарплатах и даже не о маткапитале в помощь семьям. Скорее, о проектах, которые государство двигает в последнее время.

– Например, проект «Крепкая семья». И для меня это не просто красивая метафора, а алгоритм мышления. Проще – следование идеалам традиционного семейного уклада, приверженности здоровому образу жизни, занятия физической культурой. И фундамент тут – в утверждение престижа многодетных семей и семей с приемными детьми. Значительно сдвинулось в последнее время в позитивную сторону общественное мнение относительно семьей с детьми-инвалидами, адаптации сирот. Но этого явно недостаточно. Да, многое зависит от нас самих, но этот проект – большое подспорье, а главное, декларирование государственной политики.

Основная задача проекта «Здоровые дети», на мой взгляд, не в том, чтобы рассказывать, как лечить. А рассказывать о том, как не болеть! В предупреждении детских заболеваний, поддержании здоровых условий жизни детей, укреплении и сохранении здоровья в целом – благополучия физиологического, душевного и социального. В том, чтобы, прежде всего, научить родителей растить здорового ребенка.

Семья врачей

– Кто лечит ваших детей?

– В основном, я. Но когда мои дети болеют, доля субъективизма возрастает, я начинаю в себе сомневаться, врач во мне спорит с отцом, это психологически неизбежно. Поэтому в сложных случаях, чтобы развеять сомнения, я приглашаю коллегу. Сейчас это реже – дети выросли, болеют легче.

В семье врачей растут две дочериФото: Из личного архива героя публикации

– Ваша жена тоже врач. Как вы познакомились?

– Мы учились в одном институте, жили в одном общежитии. Как часто это бывает, образовался студенческий союз. Я приехал из Сыктывкара, Наталья из Сургута. И хотя ее родители теперь тоже живут под Ижевском, мы нашли себя в Коми. Я должен был вернуться по целевому распределению, она, как «жена декабриста», поехала за мной.

– Каково детям расти в семье врачей? И что отличает «медицинскую» семью от «нормальной»?

– У нас все достаточно демократично. Мы не драматизируем влияние на детей окружающей среды, в том числе, с точки зрения медицины – тем более мы знаем, как вылечить ту или иную проблему. Наталья великолепно готовит, мы экспериментируем в кулинарии, например, я недавно попробовал изготовить домашнюю колбасу. Дети занимаются творчеством: 10-летняя Маша рисует, старшая Полина поет, собирается, кстати, стать журналистом.

С женой познакомились в институтеФото: Из личного архива героя публикации

– То есть на детях вы не практикуетесь?

– Нет, если не считать случая, когда Полина на самой заре нашей врачебной практики сломала ногу. Банально: ребенок только начал ходить, запнулся о ковер, упал. Сделали снимок, очнулись – гипс. Были и другие травмы: коленки, падения… Я же говорю – у нас самая обычная семья. Мы вокруг детей не прыгаем и пылинки не сдуваем.

– Как вы оберегаете семью в период эпидемий гриппа и ОРВИ?

– Самыми обычными способами: здоровое питание, витамин С, обязательно – вакцинация.

– А что, чесночок не работает? И что значит «здоровое питание»?

– Работает, но в моей семье не главенствует. Здоровое питание – много жидкости, больше овощей и фруктов. Естественно, мыть руки – и не только перед едой. Банальные вещи, но действенные. Врачи такие же люди. Я помню, когда начинал практику, постоянно покашливал, похрипывал, посапывал. Это адаптация, как у малышей в детском саду. Только у них этот период подольше, а у начинающих врачей быстрее.

– Как вы отдыхаете? Есть любимые места в Коми и России?

– В последнее время любимый вид отдыха – с женой на рыбалке. Чтобы тишина, удочка, палатка, комары ночью. Недавно я попробовал и зимнюю рыбалку. Когда на улице –25, а ты над лункой, рядом жена, и ты говоришь только по делу или от внезапно нахлынувших чувств, то и собака не нужна.

– А летать приходится?

– Приходится. Очень хорошо к этому отношусь – и с пересадками, и дикарем. Опыт у нас неплохой. В последний раз далеко летали в Тайланд: остро захотелось солнца среди зимы.

Все тот же Вовочка

– Сколько пациентов вы принимаете за один прием?

– Я не ставил никогда рекордов и специально не подсчитывал, но в период эпидемий – до сорока.

– Есть ли какая-то статистика наиболее распространенных заболеваний у детей?

– Статистика прежняя: в основном, респираторные заболевания – порядка 80%, затем аллергия и бронхо-легочные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые, ортопедия.

– Бывает, что родители запускают ребенка?

– Нет, я с таким не сталкивался. Родитель всегда крепко держится за ребенка и делает все, чтобы он поправился. Я помню один-два случая, когда ребенок с проблемой уходит в подростковый период и на фоне юношеского максимализма начинает отказываться от терапии.

– Что побудило вас заняться канистерапией? Знаю, что некоторые коллеги были удивлены, увидев вас в новостях с собаками и детьми-инвалидами?

– Что касается канистерапии, помогаю тихо и от души. Стараюсь помочь больным детям, детям-сиротам и призываю к этому своих друзей. Даже доставив таким детям маленькую радость, я счастлив. Детские дома нуждаются сегодня в поддержке. Дети ждут живого общения не только по праздникам, они нуждаются в нем каждый день.

– Собаку после такого общения не захотелось завести?

– Очень захотелось, причем самую обычную самодостаточную дворнягу. Но у моей старшей дочери и жены аллергия, поэтому я не могу этого сделать.

– С кем легче работать: с маленькими детьми или подростками?

– Без разницы. Не от возраста зависит, а от уже упоминавшейся выше коммуникации с родителями. Иногда я даже думаю, что на своей работе отдыхаю: собственные проблемы отходят на второй план и кажутся уже не такими значительными. Прием провел: кого-то вылечил, кто-то тебе спасибо сказал – и все в жизни становится хорошо.

– А с кем вам больше нравится работать?

– Мне лично – с малышами до года.

– Все дети боятся людей в белых халатах. Есть у вас собственные методы воздействия на подобную ситуацию?

– Если в 4-5 месяцев он плачет при виде меня, я радуюсь. Это значит, что он различает своих-чужих и развивается нормально, это показатель его психостатуса. С «лялями» помогают родители. Постарше – про птичек за окном поговорил, про мультики любимые спросил, блестящий стетоскоп показал – и уже не плачет.

– Бывает, что ребенок часто болеет, потом «пропадает» – и приходит к вам на прием уже пяти-семилетним?

– Как правило, лет до пяти мы с ними видимся очень часто: это адаптация к детскому саду. Потом частота заболеваний сокращается, ребенок взрослеет, крепчает – и действительно «пропадает». Появляется в поликлинике значительно реже. Приходят следующие новички – и все повторяется. Моим самым первым новорожденным пациентам сейчас по 14-15 лет, тогдашним подросткам – уже около тридцати, и они сами уже водят в нашу поликлинику своих детей. Наблюдать, как они растут, очень интересно: вот он пухлый малыш – и уже голенастый подросток с проколотой бровью и дредами. А на деле все тот же Вовочка или Мишенька. Радуешься, как он правильно развивается и гармонично растет, а то, что он кепку носит наоборот с непонятной надписью или драные джинсы – это значения не имеет.

Досье

Денис Железов родился в 1979 году в Сыктывкаре. Окончил сыктывкарскую школу №16, высшее образование получил в Ижевской медицинской академии. Работал в поликлиниках Троицко-Печорского района и Сыктывкара. В 2017 году признан Лучшим педиатром года. Увлекается рыбалкой, путешествиями, спортом. Женат, воспитывает двух дочерей.