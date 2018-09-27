Титулованный пловец Аркадий Вятчанин, находясь в США, скучает по Воркуте

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-27T12:08:15+03:00

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Именитый пловец и наш земляк Аркадий Вятчанин отказался комментировать информацию о своем возвращении в Россию. Напомним, о планах спортсмена покинуть США, куда он перебрался в 2017 году, журналисту "КП в Коми" сообщили его родственники - воркутинские тренеры Денис и Людмила Шаляпины. В переписке с журналистом "КП в Коми" пловец объяснил причины эмиграции.

- Я завершил свою карьеру еще в начале года, - сообщил "КП в Коми" Аркадий Вятчанин. - За то время, что я проживаю в США я не затерялся среди местных звезд и показывал достойные результаты, несколько раз выигрывал национальный чемпионат.

Пловец рассказал, что его вынудило покинуть Россию.

- Я переехал в США, поскольку хотел тренироваться так, как считал нужным, что шло вразрез с планами Федерации плавания России. Во всех государствах мира ценят только угодных и удобных, к таланту это не имеет никакого отношения, - считает пловец.

Аркадий Вятчанин признался, что после переезда в США и ухода российской сборной его финансовое положение ухудшилось.

- В таком политизированном виде спорта, как плавание, невозможно зарабатывать деньги, не представляя какое-нибудь государство, - объяснил именитый спортсмен.

Сейчас в арсенале Аркадия Вятчанина помимо многочисленных наград имеется еще и диплом о тренерском образовании спортивного вуза США.

- По поводу дальнейших планов пока никаких комментариев давать не хотелось бы. Разумеется, я скучаю по России, по Воркуте и Таганрогу, при первой же удобной возможности с удовольствием навещу родные места, - ответил Аркадий Вятчанин.

Мама пловца Ирина Вятчанина также находится за пределами России. В последнее время она тренирует пловцов Турции, сообщил нам Аркадий Вятчанин.

Справка "КП в Коми"

Аркадий Вятчанин родился в Воркуте 4 апреля 1984 года. Его родители - знаменитые тренеры по плаванию Аркадий Федорович Вятчанин и Ирина Германовна Вятчанина. До 16 лет спортсмен жил и тренировался в Воркуте, затем вместе с родителями переехал в Таганрог. Но пловец не потерял связь с малой родиной и на всероссийских соревнованиях выступал в параллельном зачете, принося рейтинговые очки Коми и Ростовской области. На международной спортивной арене Аркадий Вятчанин добился высоких результатов: неоднократно побеждал на чемпионатах Европы, становился призером чемпионатов мира. В 2008 году на Олимпиаде в Пекине спортсмен выиграл две бронзовые медали. В мае 2015 получил сербское гражданство, в августе 2017 получил американское гражданство и переехал в США.