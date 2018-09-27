Выбери Мисс и Мистера Первоклашку – 2018!

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-27T18:10:42+03:00

"Комсомольская правда в Коми" приглашает всех участвовать в фотоконкурсе

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«Комсомолка» объявляет фотоконкурс «Мисс и Мистер Первоклашка – 2018»! Условия конкурса очень просты.

Для участия в первом туре достаточно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" с пометкой "Первоклашка!". Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

Второй тур - голосование. С 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru все желающие смогут подарить свой голос понравившемуся участнику. Голосовать разрешается один раз в сутки, причем за одного или нескольких детей.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00. Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

Хотите, чтобы ваш ребенок стал звездой и о нем узнала вся Республика Коми? Тогда присылайте фото вашего первоклашки. Удачи, мы за вас болеем!

За 1 место - рюкзак ErichKruser, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей.

За 2 место - рюкзак ErichKruser, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKruser, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, скидка в размере 20% на посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.