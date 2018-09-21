В Печоре откроют памятник ветеранам боевых действий, на который два года собирали деньги всем городом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T15:32:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Установка памятника участникам и ветеранам боевых действий и локальных конфликтов, по мнению жителей Печоры, одно из лучших событий в городе за последние годы. Это от начала до конца народная инициатива: деньги собирали всем миром. На памятник скидывались и коммерсанты, и пенсионеры. Торжественное открытие монумента состоится уже на следующих выходных, сообщили «Комсомольской правде в Коми» активисты ветеранской организации Печорского боевого братства.

Идея воздвигнуть памятник в Печоре родилась еще в 1989 году. Активисты боевого братства «застолбили» место под будущий монумент, прикатив на набережную булыжник. Спустя время недалеко появилась бетонная стела с мемориальной плитой, как переходный вариант к памятнику. Разговоры же о возведении бронзового монумента то утихали, то вспыхивали с новой силой. Но к идее относились скептически.

Наконец, два года назад печорский фотохудожник Данел Каманчаджян решил, что время для памятника пришло и сколотил инициативную группу из пяти активистов ветеранской организации Печорского боевого братства. Это люди отслужившие в армии, прошедшие горячие точки в Афганистане и Чечне, - Василий Чистяков, Сергей Тараканов, Владимир Пашковский, Дмитрий Канев.

- За два года мы сделали невозможное. Нам удалось собрать полтора миллиона рублей на установку памятника. В сборе средств участвовали все печорцы: и простые люди, и организации. Параллельно работали с администрацией, выбирая место под монумент. Мэрия выделила средства на фундамент и мраморные облицовочные плиты, - сообщили активисты.

Памятник уже установили на набережной Печоры в начале Ленинградской улицы. Торжественное открытие монумента состоится в субботу, 29 сентября в 12:00.