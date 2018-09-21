«Займись личной жизнью, брось курить и не бойся измен». Известные сыктывкарцы дают советы себе 18-летним

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-21T15:45:00+03:00

Сожалеть о прожитом глупо, а давать советы другим — некультурно. Почему бы не дать советы самому себе?

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После черной полосы в жизни мы иногда говорим себе: «Знал бы, соломки бы постелил». Но сожалеть о прожитом глупо, а давать советы другим — некультурно. И мы предложили известным сыктывкарцам дать советы себе 18-летним.

«Больше уделяй внимание личной жизни»

Фото из архива героя статьи

Алексей Москалев, доктор биологических наук, герантолог, автор бестселлера «Секреты вечной молодости»:

- Я бы посоветовал себе регулярные физические тренировки и глубокое изучение разговорного английского языка. Также я сказал себе больше времени уделять личной жизни, а не только учебе.

«Не кури»

Фото «7х7»

Владимир Молодцов, известный музыкант, знаток средневековой музыки, композитор, автор учебников, педагог:

- Я бы дал себе совет такой: делай все то же самое, что и делал. Ничего в своей жизни не меняй. Единственное, поменьше кури, вообще — брось курить после первой сигареты.

«Не относись серьезно к женским изменам»

Фото из архива героя статьи

Михаил Герцман, председатель Союза композиторов Коми, заслуженный деятель искусств РФ и Коми, лауреат Государственных премий РФ и Коми:

1) Не относись серьезно к женским изменам, их еще тебе предстоит испытать много-много-много.

2) Почаще вспоминай финскую песенку, где есть такие слова - «если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло». Это очень мудрые слова.

3) Почаще вспоминай сюжет «Лебединого озера». Это не только великая музыка. В этом балете заключена грандиозная мысль о том, что добро и зло может выступать в одном и том же обличии.

«Заводи друзей»

Фото из открытых источников

Юлия Чепалова, российская лыжница, чемпионка Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006:

- Себе 18-летней я бы сказала: «Спеши заводить друзей». Почему-то у меня не было друзей в то время. В этом были виноваты, наверное, соревнования, гонки, тренировки.