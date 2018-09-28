Гонки на квадроциклах и панк-концерт: «суровые» и не только выходные в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-28T11:58:38+03:00

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Последние числа сентября выпадают аккурат на выходные — хороший повод насладиться им и оставить себе теплые воспоминания о сентябре. Любители «мужского» отдыха успеют побывать на закрытии квадросезона и на концерте панк-группы «Гребля», обожающие танцы — на вечеринке «Хали Гали», модницы — на мастер-классе по экопринту. А где и когда это все будет проходить — в нашем дайджесте.

Группа "Гребля"

ЧТО: В эту пятницу стены в «Маяковском» будут сотрясать ребята из архангельской группы «Гребля». Бодрый панк в исполнении отличного коллектива — лучший способ стряхнуть с себя всю суету будней и начать выходной отрыв. «Гребля» приедет с большим концертом, на котором прозвучат как их старые хиты, так и новые композиции из альбома «Скачал, послушал, удалил».

ГДЕ: Клуб «Маяковский».

КОГДА: 28 сентября, в 22.30.

ЧТО: На выходных сыктывкарские любители квадроциклов будут закрывать сезон, и программа у мероприятия серьезная: тест-драйв авто-мототехники, квадроориентирование, квадротриал, соревнования радиуоправляемых моделей и многое другое. Вход для зрителей бесплатный.

ГДЕ: Местечко Алешино.

КОГДА: 29 сентября, в 9 часов.

Фото с сайта Театра оперы и балета

ЧТО: Скоро сыктывкарцы смогут насладиться одной из лучших советских оперетт. «Севастопольский вальс» — эта история о негасимой любви и верном товариществе, которая разворачивается на фоне последних дней обороны Севастополя в 1942 году. Несмотря на серьезные темы, музыкальные номера — яркие, многие из них стали популярными песнями и романсами.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: 30 сентября, в 18 часов.

Вечеринку "Хали-Гали" устраивают не первый раз

ЧТО: Танцевальная команда «Хали Гали» в пятницу организует свою вечеринку. На ней можно не только хорошенько подвигаться, но и поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и баттлах. Делать сверхсложные па там никто не заставит главное взять с собой хорошее настроение и улыбку.

ГДЕ: Дом развития культуры и искусства (улица Кирова, 21).

КОГДА: 28 сентября, в 18 часов.

Шарф, сделанный в технике экопринт. Фото: Архив "КП"

ЧТО: Создать себе неповторимый и экопрактичный аксессуар вы сможете, побывав на мастер-классе Лидии Костаревой. Эксперт научит желающих создавать шарфы в технике экопринт — технике, при которой рисунок отпечатывается на ткани с помощью оттисков листов и цветов. Мастер-класс будет идти два дня, записаться на него можно по телефону 8 909 125 17 21.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор».

КОГДА: 29 и 30 сентября.