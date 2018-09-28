2018-09-28T16:48:16+03:00
Общество

Кто-кто в интернете сидит? Связисты развенчали миф об интернет-зависимой молодежи

Средний возраст активного пользователя смартфона – 38 лет
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Больше всего интернет-активных абонентов оказалось среди людей среднего возраста 36-45 лет.Больше всего интернет-активных абонентов оказалось среди людей среднего возраста 36-45 лет.
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Вопреки стеретопному представлению, что Интернет привлекает прежде всего молодежь, данные связистов внесли корректировки. Оказывается, что средний возраст активного пользователя смартфона – 38 лет. Он пользуется гаджетом бренда Samsung, скачивает 261 мегабайт информации в сутки, следит за событиями в мире через интерактивное ТВ и пользуется поисковиком google.com. Накануне Дня интернета в России связисты «МегаФона» составили портрет цифрового абонента.

Статистика оператора внесла коррективы в распространенное мнение, что самые продвинутые пользователи передачи данных – это молодежь 16-25 лет. Больше всего интернет-активных абонентов оказалось среди людей среднего возраста 36-45 лет. Именно они выбирают самый быстрый 4G интернет в стране, подключают тарифы с безлимитом на общение и качают со смартфона «тяжелый» контент – аудио и видео.

По частоте обращений в течение дня предпочтения пользователей распределились следующим образом: просмотр страниц через браузер, загрузка видео, аудио, затем социальные сети и мессенджеры.

«Абоненты в возрастной категории 30-42 года находятся в самом экономически и социально активном возрасте. У них есть деньги на приобретение продвинутых гаджетов и покупки в онлайне, на повестке дня – множество задач, которые удобно решать с помощью финансовых приложений, планировщиков и трекеров, и все они требуют постоянного доступа в интернет. Кроме того, эти люди помнят время, когда смартфонов не было, и поэтому высоко ценят мобильность и оперативный доступ к информации», – отметил директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Именно люди в возрасте от 36 до 45 лет выбирают самый быстрый 4G интернет в стране, подключают тарифы с безлимитом на общение и качают со смартфона «тяжелый» контент – аудио и видео.

Именно люди в возрасте от 36 до 45 лет выбирают самый быстрый 4G интернет в стране, подключают тарифы с безлимитом на общение и качают со смартфона «тяжелый» контент – аудио и видео.

По объему ежедневного трафика лидируют «МегаФон.ТВ» и видеохостинг rutube. Из социальных сетей среднестатистический абонент чаще всего заходит во «ВКонтакте», из почтовых сервисов выбирает mail.ru. Кроме того, он регулярно посещает платформы taobao и aliexpress, и заглядывает на сайты, где можно скачать бесплатный антивирус.

Самым популярным среди мобильных серферов на Урале стал тариф «Включайся! Общайся».

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