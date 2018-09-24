Тягач, найденный в Ижемском районе, станет памятником

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-24T11:02:41+03:00

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Артиллерийский тягач Т-20 «Комсомолец», найдены на прошлой неделе в поселке Ыргеншар Ижемского района, может обрести вторую жизнь. Как рассказал «КП-Коми» фотограф Владимир Ануфриев, которого позвали снять находку, в поселке уже определились, что с ним делать.

- Я обратился за помощью к руководителю Межрегионального общественного движения «Коми войтыр» Ижемского района Олегу Терентьеву. Он согласился наладить вопросы с оплатой и перевозкой танка в соседнюю деревню Диюр на место старой школы. В дальнейшем надо будет найти возможность привести его в порядок и установить на выбранное место, - рассказал Владимир.

Он также добавил, что лично нашел дочь водителя тягача, который и привез его в поселок.

- Водителем был Вокуев Александр Григорьевич. Его дочь Надежда рассказала, что отец приехал на танкетке домой. Все диюрские мужики собрались смотреть на дивный транспорт. Отец начал выделывать фигуры и нечаянно задел свой "Запорожец ", разбил фару. Кстати, это была первая частная машина в Диюре, - передал воспоминания Надежды Александр.

Напомним, тягач нашли в прошлую среду, 19 сентября в поселке Ыргеншар Ижемского района. Местные безработные жители собирали металлолом на территории бывшего сплавучастка. Там, в лесу, и была обнаружена интересная находка. Отметим, что от деревни Диюр до поселка Ыргеншар примерно три километра, но как тягач оказался там, где его нашли, никто не знает.

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