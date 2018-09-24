2018-09-24T11:02:41+03:00
Общество

Тягач, найденный в Ижемском районе, станет памятником

Т-20 "Комсомолец" перевезут в соседнее село
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: Владимир АнуфриевФото: Владимир Ануфриев
Изменить размер текста:

Артиллерийский тягач Т-20 «Комсомолец», найдены на прошлой неделе в поселке Ыргеншар Ижемского района, может обрести вторую жизнь. Как рассказал «КП-Коми» фотограф Владимир Ануфриев, которого позвали снять находку, в поселке уже определились, что с ним делать.

- Я обратился за помощью к руководителю Межрегионального общественного движения «Коми войтыр» Ижемского района Олегу Терентьеву. Он согласился наладить вопросы с оплатой и перевозкой танка в соседнюю деревню Диюр на место старой школы. В дальнейшем надо будет найти возможность привести его в порядок и установить на выбранное место, - рассказал Владимир.

Он также добавил, что лично нашел дочь водителя тягача, который и привез его в поселок.

- Водителем был Вокуев Александр Григорьевич. Его дочь Надежда рассказала, что отец приехал на танкетке домой. Все диюрские мужики собрались смотреть на дивный транспорт. Отец начал выделывать фигуры и нечаянно задел свой "Запорожец ", разбил фару. Кстати, это была первая частная машина в Диюре, - передал воспоминания Надежды Александр.

Напомним, тягач нашли в прошлую среду, 19 сентября в поселке Ыргеншар Ижемского района. Местные безработные жители собирали металлолом на территории бывшего сплавучастка. Там, в лесу, и была обнаружена интересная находка. Отметим, что от деревни Диюр до поселка Ыргеншар примерно три километра, но как тягач оказался там, где его нашли, никто не знает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На днях Ижемском районе нашли тягач времен Красной армии (ПОДРОБНЕЕ...)

На этой неделе Ученые развеяли слух о найденном под Сыктывкаром яйце динозавра (подробнее…)

Археологи из Коми нашли древнюю мастерскую, действовавшую 4 тысячи лет назад (подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Кого напугал "Ревизор": в Сызрани с афиши спектакля исчезли слова про "кошмар госчиновника"
В соцсетях утверждают, что жанр, указанный на афише, не понравился представителям горадминистрации настолько, что директора и режиссера сызранского драмтеатра пригрозили уволить
Новости 24
В Коми придут дожди и грозы
«Сотрудник» МВД обманом вытянул из сыктывкарки 200 тысяч рублей
Жители Коми задолжали службам ЖКХ девять миллиардов рублей
В Коми за два дня огонь уничтожил два дачных дома, три — повредил
Жительница Сосногорска прогорела на криптовалютном пузыре стоимостью в 385 тысяч рублей
Сыктывкарская пенсионерка отправилась в больницу из-за упрямой владелицы иномарки
Частые дожди и похолодание: в Коми теплая погода сменится настоящей осенью
32-летняя сыктывкарка получила серьезную травму в автобусе
В Коми пьяный байкер ударил полицейского по лицу
Мэрия: «Сыктывкарские автоперевозчики нарушают правила»
Росстат: «Вероятность дожить до старости в Коми - 50%»
В мэрии объяснили, почему не во всех квартирах Сыктывкара тепло
В Сыктывкаре пройдет студенческое «Универвидение» с огромным призовым фондом
Баскетболистки сыктывкарской "Ники" сразятся за путевку в плей-офф Кубка России
Михаил Брагин покидает парламент с надеждой вернуться через два года
В Воркуте у гаражей нашли сумку с телом 8-летнего мальчика
Стал известен самый криминальный клуб Ухты
Художники России и Эстонии представят древнюю коми культуру в современном ключе
Полиция разберется в причинах смертельного ДТП в Сыктывкаре
В Сыктывкаре оправдали подпольного продавца «Виагры»
На Кубке России "Строитель" не оставил шансов казанскому "Динамо"
В Сыктывкаре мужчину ограбили из-за отказа поделиться зажигалкой
В Сыктывкаре подорожает проезд на одном из популярных маршрутов
В Сыктывкаре юные баскетболистки поспорят за призы турнира Республики Коми