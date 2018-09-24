2018-09-24T14:09:58+03:00
Общество

"На митинг против повышения пенсионного возраста не смогли придти, а на халявную пиццу прибежали!" - сыктывкарцы в шоке от огромной очереди за пиццей

В столице Коми сотни людей стояли за "халявной" едой
Евгений Никитин
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Вчера известная сеть пиццерий, родиной которой является Сыктывкар, объявила аукцион невиданной щедрости. 25-сантиметровую «Пепперони» продавали всего за 100 рублей. Акция проходила по всей России, в том числе и в столице Коми. Правда, в Сыктывкаре она была объявлена всего в одной точке, в которой народ начал толпиться еще с ночи. Днем небольшая очередь превратилась в настоящее паломничество за пиццей. Фотографии акции появились в Интернете и вызвали бурное обсуждение.

- Что за дичь? Мавроди воскрес? - не понимает ажиотажа Сергей Вишняков.

- Халява, сэр... – пишет данил Ушатов.

- Дегенерация на лицо!!! На митинг против повышения пенсионного возраста не смогли придти, а на халявную пиццу прибежали! – делает неутешительные выводы Евгений Пестряков.

- Видела, дурдом какой-то, я бы не стояла, - рассказала Елена Смирнова.

- Хоть бы кто-то догадался стул с собой взять, - дает совет Алексей Турубанов.

- За это время, которое они здесь простояли, можно дома было вагон пиццы испечь, - считает Юлия Кеслер.

- Как в блокадном Ленинграде за куском хлеба, - сравнивает ситуации Марина Востоцкая.

- В девяностых тоже за едой стояли, - вспоминает Роман Панкратьев.

Кстати акция омрачилась и неприятным инцидентом. Из-за такого количества заказов в здании не выдержала проводка, так что пришлось сделать перерыв.

Аналогичное столпотворение было в Ухте. Фото: Елена Булдакова

Аналогичное столпотворение было в Ухте. Фото: Елена Булдакова

Напомним, это не первый случай, когда жители республики просто сходят с ума от различных акций. В апреле этого года печорцы буквально шли друг другу по головам ради мягких игрушек в магазине «Магнит».

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