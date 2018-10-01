Юный музыкальный гений Вадим Братанов претендует на титул "Мистер Первоклашка - 2018"

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-01T10:15:05+03:00

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К фотоконкурсу "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018" присоединился юный интинец Вадим Братанов. Нынешней осенью Вадим пошел в первый класс школы № 9 и сейчас с большим увлечением учится в школе. Главное увлечение в жизни Вадима - это музыка. Его творческий потенциал и музыкальные таланты были обнаружены еще в детском саду, и уже в прошлом году мальчик усердно постигал нотную грамоту и знакомился с творчеством композиторов в подготовительном классе музыкальной школы. Мальчику одинаково интересны практически все музыкальные инструменты, но больше всего Вадим хотел бы научиться играть на гитаре. Через год, когда ему исполнился 8 лет, Вадим начнет осваивать этот сложный музыкальный инструмент.

Мы уверены, что Вадима Братанова ждет большое будущее. Редакция "КП в Коми" желает ему творческих успехов и удачи в нашем конкурсе.

А "Комсомолка" продолжает принимать фотографии на конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018".

Условия конкурса просты:

1. Скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" с пометкой "Первоклашка!".Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. С 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru пройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За 1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок", сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

Хотите, чтобы ваш ребенок стал звездой и о нем узнала вся Республика Коми? Тогда присылайте фото вашего первоклашки. Удачи, мы за вас болеем!